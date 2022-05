Budva u oktobru domaćin EP

Podgorica, (MINA) – Budva će u oktobru biti domaćin Evropskog prvenstva u boksu za seniorke, odlučio je Odbor direktora Evropske bokserske konfederacije (EUBC).

Navodi se da je Odbor odluku donio većinom glasova.

“Prvenstvo je prvobitno bilo planirano da bude održano u Rusiji u julu, ali zbog opšte političke situacije, neophodno je bilo da se odredi drugi domaćin”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da je Budva dobila prednost u odnosu na kandidature Njemačke, Bugarske i Hrvatske.

“Zahvaljujući odličnim organizacijama Prvenstava Evrope za mlade 2020. i 2021. godine većina je smatrala da bi Budva bila najbolje riješenje za organizaciju najvećeg takmičenja Starog kontinenta”, piše u saopštenju.

Navodi se da će Organizacioni odbor kroz brojne velike organizacije proteklih godina potruditi da i ovoga puta pomjeri granice vrhunske organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS