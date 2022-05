Budućnost Bemaks osvojila trofej WABA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobjednice su regionalne WABA lige, za igračice do 17 godina.

Budućnost je danas u Podgorici, u finalnom meču završnog tirnira, savladala zagrebačku Trešnjevku 68:64 (22:20, 20:15, 15:15 i 11:14).

To je podgoričkom timu prvi regionalni trofej u konkurenciji djevojčica do 17 godina.

Budućnost je ujedno šesta ekipa koja je osvajala trofej u tom uzrastu, nakon Trešnjevke (2013, 2014, 2017, 2018, 2019), Triglava (2015), Jedinstva (2016), Cinkarne Celje (2020) i Akson Ilirije (2021).

Najefikasnija u pobjedničkom timu, kao i u jučerašnjem polufinalu, bila je Jovana Savković sa 21, Atina Radević ubacila je 14, Sanja Akšam 12, a poen manje Lana Vukčević.

U zagrebačkoj ekipi najbolja je bila LUcija Banović sa 23 koša.

U meču za treće mjesto Cinkarna Celje je savladala Zagreb 94:52.

