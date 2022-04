Besa osvojila 13 medalja u Prištini

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa sa 13 medalja završili su nastup na međunarodnom turniru Kosovo open u Prištini.

Klub iz Tuzi osvojio je šest zlatnih, pet srebrnih i dvije bronzane medalje.

Članica Bese Adriana Berišaj proglašena je za najbolju pionirku turnira, dok je klubu pripalo drugo mjesto u generalnom plasmanu za djecu.

Zlatne medalje osvojili su Adriana Berišaj (pionirka, do 40), Ajla Ganjola (pionirka, do 31), Marko Ujkaj (junior, do 73), Dorian Ujkaj (kadet, do 57), Lejla Frljučkić (pionirka, do 33) i Santino Vuljaj (kadet, do 57).

Srebrni su bili Jozef Gegaj (junior, do 63), Eva Vuljaj (pionirka preko 44), Hena Jusufđokaj (pionirka, do 40), Damjan Ujkaj (kadet, do 65) i Alan Frljuckic (kadet, do 40).

Bronzanim medaljama morali su da se zadovolje Damjan Junčaj (junior, do 68) i Osman Jusufđokaj (pionir, do 25).

Turnir je okupio 330 takmicara iz šest država, a održan je u dvorani 1. oktobar, u Centru za mlade i sport.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS