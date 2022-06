Bakić osvojio zlatnu, Radović srebrnu medalju

Podgorica, (MINA) – Luka Bakić osvojio je zlatnu a Filip Radović srebrnu medalju u pojedinačnom dijelu kategorije S10 prvog međunarodnog sankcionisanog turnira koeficijenta 20 “Montenegro open 2022” koji se održava u sportskom kompleksu Voko u Podgorici.

Riznicu medalja crnogorskih takmičara je upotpunila i brnozana medalja Milijane Ćirković u kategoriji S6.

Bakić je do zlata došao sa sve četiri pobjede i to u prvom kolu protiv Makedonca Straška Kočevskog 3:0, u drugom Radovića 3:2, u trećem Kristijana Gardoša iz Austrije rezultatom 3:0. Ubjedljiv je bio i u poslednjem kolu protiv Španca Žordija Kardone 3:0.

Radović je, pored poraza od Bakića, do srebra došao sa tri pobjede i to protiv Kardone 3:0, Kočevskog 3:0 i u neizvjesnom meču protiv velikog rivala Gardoša rezultatom 3:2. Kristijan Gardoš je osvojio bronzanu medalju.

Milijana Ćirković je bronzu zavrijedila u direktnom duelu sa Grkinjom Drakonaki rezultatom 3:1.

Ostali crnogorski takmičari su pojedinačni dio završili nastupom u grupi.

Prve bodove i pobjede zabilježili Samra Kojić u kategoriji S4-5 koja je bila bolja od Valentove iz Slovačke 3:1, Đuro Krivokapić u kategoriji S6 je bio bolji od Čeha Jelenika 3:0 i Uroš Gugolj u kategoriji S8 koji je pobijedio Slovaka Sadeckog 3:0.

Za crnogorsku reprezentaciju su nastupali još Slobodanka Gurešić kategorija S4-5, Zoran Čabarkapa kategorija S7, kao i Slobodan Mihailović i Bogdan Pavlović u kategoriji S8.

Danas i sjutra su na programu mečevi u dublu i mix dublu.

Stonoteniski turnir u Podgorici je okupio preko 140 igrača iz 23 države.

