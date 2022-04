Alković i Purić osvojili zlatne, Liješeviću srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Edin Alković i Milorad Purić osvojili su zlatne, dok je Petru Liješeviću pripala srebrna medalja na međunarodnom turniru Vlaznija u Skadru.

Alković je danas u finalnom meču kategorije do 63,5 kilograma, odlukom sudija na poene, pobijedio domaćeg borca Ibrahima Mezanija 2:1.

Purić je u kategoriji do 86 kilograma, u crnogorskom finalu, jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Petra Liješevića (3:0).

Bronzanu medalju, porazom u polufinalu, juče je osigurao Dimitrije Milić u kategoriji preko 92 kilograma.

Turnir u Skadru okupio je bokserske reprezentacije Bugarske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore.

Crnogorsku delegaciju predvodio je direktor reprezentacije Dragan Đuričković, a u njoj su, osim boksera, bili i trener Stevan Sjekloća i sudija Blažo Jabučanin.

