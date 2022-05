Akademac na turniru u Nišu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastupiće sjutra na međunarodnom turniru Asteriks kup u Nišu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni dvodnevni turnir, koji će biti održan šesti put, okupiće 1.631 takmičara iz 161 kluba iz 16 država.

Najavljeno je da će se takmičari nadmetati u obje sportske discipline taekvondoa – sportskoj ili olimpijskoj borbi i izvođenju formi.

“Po broju prijavljenih takmičara to je najveći turnir u regionu i jedan od najvećih u Evropi, u ovom rangu takmičenja do sada u 2022.godini”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Najavljeno je da će Akademac nastupiti prvog dana turnira sa 14 takmičara, u obje discipline.

Takmičarima Akademca to je treći međunarodni turnir ove godine, nakon što su na Omega kupu u Beogradu osvojili 26 (12 zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih), a na Milenijum openu u Vršcu 23 medalje (13 zlatnih, jednu srebrnom i devet bronzanih).

