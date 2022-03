Begović: Odluku o sufinansiranju pratio intenzivan rad dvije komisije

Podgorica, (MINA) – Odluku o sufinansiranju nacionalnih sportskih saveza pratio je intenzivan rad dvije komisije kako bi se od tih asocijacija dobilo ono što je najbolje, odnosno kako bi se zaštitio državni interes u oblasti sporta.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović podsjetio je da je novim Pravilnikom o sufinansiranju nacionalnih sportskih saveza oblast programskog finansiranja uređena po uzoru na najbolje sisteme Australije, Francuske, Velike Britanije.

Prema njegovim riječima, Pravilnikom je razgraničeno ono što je sport i ono što nije.

“U fokusu odluke su sportisti i sportski radnici, pa tako recimo iako je u slučaju naše poznate atletičarke Marije Vuković predloženo 10.800 EUR kao godišnja stipendija saveza, odlučio sam da u njenom u slučaju podignem stipendiju na iznos od 25.000 EUR”, kazao je Begović agenciji MINA.

On je naglasio da je taj princip primijenjen i u svakom drugom slučaju, kada se radi o stipendijama sportista, a sve u cilju pune javnosti u radu i poštovanja najviših standarda dobre uprave.

“Država je pozitivno intervenisala na tom polju i kroz ugovore, a u cilju dodatnog podstreka i motivacije našim najboljim sportistima, obezbijedila opredijeljena sredstva”, kazao je Begović.

