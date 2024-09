Radović u polufinalu, osigurao medalju u Parizu

Pariz, (MINA) – Crnogorski parastonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale i obezbijedio medalju na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Radović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije S10 savladao Čileanca Manuel Ečavegurena 3:0 (11:6, 11:5 i 13:11) i crnogorskom sportu donio drugo paraolimpijsko odličje.

Prije tri godine u Tokiju bio je bronzani.

Ečaveguren, deseti igrač svijeta, nije razočarao, pružio je dobar otpor, ali nije ni mogao dalje od četvrtfinala.

Radović je već u prvom setu razuvjerio Čileanca da bi, nakon Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa, mogao da priredi još jedno iznenađenje.

Odličnim servisom poremetio je rivala, držao ga je dalje od stola i precizno pogađao.

“Još jedan veliki trijumf i veliki uspjeh za mene. Rezultat kaže da je bilo lako, ali nijesam se tako osjećao, jer je svaki poen bio težak. Svaki poen sam doživljavao kao da je bio za pobjedu, bilo je mnogo stresno”, kazao je Radović agenciji MINA.

On je kazao da je četvrtfinale bio njegov prvi meč na turniru i da nije imao vremena da se adaptira.

“Zadovoljan sam kako sam se izborio sa pritiskom. Pokazao sam da i u najtežim trenucima mogu da igram svoj najbolji stoni tenis. To me raduje i za buduće mečeve”, rekao je Radović.

Rival u sjutrašnjem polufinalu biće mu četvrti na rang listi kategorije S10, Kinez Lian Hao, koji je u četvrtfinalnom meču eliminisao Poljaka Igora Mištala 3:1.

“U polufinalu čeka me teži rival i za njega će biti potrebna još bolja igra. Probio sam led, nadam se da ću nastaviti u ovom ritmu i mislim da mogu da ga pobijedim”, rekao je Radović.

U drugom polufinalu, u reprizi meča za zlato u Tokiju, sastaće se Poljak Patrik Čojnovski i Francuz Mateo Bohas.

Čojnovski je bio bolji od Brazilc Klaudija Masada 3:0, dok je Bohas, u meču sa puno preokreta i nakon pet setova, slavio protiv Japanca Mahira Funajame 3:2

Radović, koji je kao drugi stonoteniser svijeta bio slobodan u osmini finala, osigurao je sedmo odličje sa najznačajnijih zvaničnih međunarodnih takmičenja.

Ima četiri pojedinačna i jedno ekipno evropsko odličje, kao i dva paraolimpijska,

Srebrni je bio u Helsingborgu 2019. i Šefildu 2023, a bronzani u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Nosilac je i bronzane paraolimpijske medalje iz Tokija 2021. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS