Hercegnovski strip festival njeguje kreativnost i maštu kod djece i mladih otvarajući im vrata fantastičnog svijeta umjetnosti

Herceg Novi, PR pres servis – Strip je najkompleksnija umjetnost i zbog toga je izuzetno važno što Hercegnovski Strip festival, kroz radionice za djecu, njeguje kreativnost i maštu kod osnovaca i srednjoškolaca, otvarajući im vrata fantastičnog svijeta, a posebno je zadovoljstvo kada talenat i najbolji radovi budu prepoznati i nagrađeni.

Najbolji crtež među osnovcima nacrtala je Bojana Ćurić, učenica šestog razreda Osnovne škole “Dašo Pavičić”, a inspirisali su je drugi koji dobro crtaju.

“Tako sam našla inspiraciju. Uvijek sam voljela da crtam i to me usrećuje i daje ljepotu životu. Roditelji su mi govorili da sam veoma dobra u ovome, ali do sada nisam bila sigurna. Sada vjerujem. Volim da crtam biljke, životinje, a najviše ljude. Oni su mi najinteresantniji. Mnogo mi je drago što sam dobila šansu da učestvujem na Festivalu, a posebno što sam dobila nagradu. Zahvalna sam kompaniji One na tabletu koji će mi mnogo značiti”, rekla je skromna, a talentovana Bojana.

Srednjoškolka Ana Radonić, koja je nacrtala pobjednički rad, priželjkivala je simboličnu nagradu, a oduševila se kada je od kompanije One dobila tablet.

“Presrećna sam, prijatno iznenađena. Ovo mi je mnogo podiglo samopouzdanje. Nastaviću da razvijam dar i talenat za crtanje. Biću sve bolja u ovome, nadam se da ću se ovim i baviti u životu. Strip me zanima od kada sam bila mala. I tada sam pokušavala da crtam, ali to je bilo neozbiljno. Vjerujem da sada znam da crtam i mogu da napravim šta god hoću”, ponosna je Ana.

Jedan od osnivača Hercegnovskog strip festivala, Nebojša Mandić, rekao je da je prevashodna ideja Festivala uvesti najmlađu publiku u pravu umjetnost, a kroz strip koji ima likovni narativ lako je privući dijete.

“Ove godine je izuzetno veliko interesovanje, pogotovo za radionice koje smo radili sa kompanijom One. Bilo je oko 60 osnovaca i srednjoškolaca. Dodijelili smo jednu nagradu za osnovnu, jednu za srednju školu. Bilo je teško odabrati, ali našli smo jako dobre radove. Presrećan sam i kao organizator Festivala i kao neko ko voli umjetnost i bavi se njome”, kazao je Mandić.

Vrhunski pedagog, kako je objasnio, osjeti talenat kod djeteta i na njemu je da ga usmjeri, eudukuje, kako bi, možda, živio od umjetnosti.

“Ove godine imamo perfektnih radova. Dvoje srednjoškolaca su napravili pravi strip. Imamo cijelu tablu stripa koja je fenomenalna. Ekipa iz One-a je to prepoznala i dodijelila nagrade”, naglasio je Mandić.

Menadžerka komunikacija u One Crna Gora, Tina Raičević, rekla je da na veliko zadovoljstvo ta kompanija već drugu godinu stoji uz Hercegnovski Strip festival, koji je postao najpopularnija destinacija za ljubitelje stripa u jugostočnoj Evropi.

“Ovaj Festival okuplja afirmisana imena, ali pored toga, što je nama izuzetno važno, njeguje i edukativni dio koji je podjednako značajan. Suštinski, njeguje kreativnost i maštu kod djece i mladih, otvarajući im vrata jednog fantastičnog svijeta. Tokom radionica koje su ove godine organizovane za učenike osnovnih i srednih škola, oni su pokazali šta znaju i koliko puno mogu, a kompanija One je naravno tu da nagradi najbolje”, poruka je Raičević.

Među sjajnim radovima bilo je teško odabrati, što svjedoči činjenici da djecu itekako zanima ovaj vid izražavanja. Baš zato, osnivači Festivala vjeruju da da moderni profesori treba da se vode time da strip bude na klupi, a ne ispod klupe.

“Strip je najkompleksnija umjetnost. Najjača satira ikad napisana je Alan Ford, a to je strip. Može da se aplikuje u bilo kom momentu, u bilo kojoj zemlji, u bilo kom vremenu. Nacrtan je tako da može svak da ga shvati i kada malo razmisli vidi koliko je to duboko. Upravo zato strip treba da bude na klupi, da se djeca usmjeravaju kako treba da razmišljaju, da znaju da narativ može da bude pisani, likovni, muzički. Nastojaćemo da se, možda, uvede kao fakultativni predmet u školama”, poručio je Nebojša Mandić.

Voditelj radionice za djecu ilustrator i karikaturista, Srđan Stamenković iz Srbije, prijatno je iznenađen što je mnogo djece bilo zainteresovano da pohađa radionicu nekoliko dana.

“Mnogo sam zadovoljan kako su se djeca pokazala i u kratkom roku napravila sjajne radove. To budi optimizam da ćemo se sljedeći put organizovati na duže staze, jer djeca mogu da daju još kvalitetnije i produktivnije radove. Cilj mi je bio da djeci probudim maštu da mogu da kreiraju sami. Kreirali su vanzemaljce što dodatno pobuđuje maštu da mogu da naprave fenomenalne stvari”, kazao je Stamenković.

Vjeruje da su stripovi jedan od najbitnijih vidova ispoljavanja kreativnosti i umjetnosti, jer tu postoji dramski pokret, tekst crtanje, mnogo drugih umjetnosti.

“Zanimljivo je i nama odraslima i djeci. Koliko nas ima koji smo naučili da čitamo čitajući stripove. U stripu je zastupljeno dosta drugih umjetnosti i zato se smatra jednim od najvažnijih i najjačih medija. Danas se strip vrednuje mnogo više nego prije, ali bi trebalo da se vrednuje još više. Smatram da se ide ka tome. Iako još uvijek i u Srbiji i u Crnoj Gori važi mišljenje da čim se baviš stripom ili čitaš strip ili si ostao dijete ili nisi ozbiljan. A zapravo nije tako. Da bi se neko stvarno bavio stripom treba da bude jako ozbiljan, talentovan i da posveti život tome”, objasnio je Stamenković.