Značajno će unaprijediti segmente korisničkog iskustva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One će zadržati jaku osnovu koju je izgradila kao operator sa najdužom tradicijom na crnogorskom tržištu, i sa novim brendom značajno unaprijediti određene segmente korisničkog iskustva, saopštio je njen izvršni direktor, Branko Mitrović.

„Sa novim brendom ćemo osvajati nove oblasti djelovanja sa jasnom misijom zasnovanoj na onome u čemu smo najbolji – mreža, ponuda i korisničko iskustvo“, rekao je Mitrović u intervjuu agenciji Mina-business.

Telenor je od 1. aprila postao One. Mitrović je kazao da je za njima u kompaniji One uzbudljiv i dinamičan period, neposredno nakon promjene vlasničke strukture zaokružili su i proces promjene brenda.

»Prvi utisci o novom brendu i novim porukama su veoma pozitivni, što nas izuzetno raduje. I mi smo u kompaniji veoma zadovoljni dinamikom kojom smo se u novom svjetlu predstavili crnogorskoj javnosti, radimo veoma posvećeno, ali i uživamo u ovom procesu kojim otvaramo novo poglavlje u našem poslovanju u kojem ćemo mnogo direktnije komunicirati sa našim korisnicima i na taj način rasti i razvijati se zajedno sa njima“, objasnio je Mitrović.

On je, odgovarajući na pitanje šta ta promjena znači za korisnike kompanije One, kazao da će, sa jedne strane, sve ostati isto u smislu da će zadržati kvalitet na koji su njihovi korisnici navikli.

»Takođe, uslovi ugovorenih usluga, postojeće cijene usluga i proizvoda se neće mijenjati. Sa druge strane, dosta toga će biti drugačije i određeni segmenti korisničkog iskustva biće značajno unaprijeđeni«, naveo je Mitrović.

On je kazao da, kroz prijateljski i iskren odnos sa njihovim korisnicima, pažljivo slušaju šta im poručuju i na taj način zajedno kreiraju ponudu i usluge prilagođene njihovim potrebama i navikama.

„Među ključnim prioritetima kompanije ostaje mreža vrhunskog kvaliteta. Želimo da naši korisnici i dalje imaju najstabilniju, najpouzdaniju i najbržu mrežu u zemlji, a nakon uspješno završene aukcije spektra u decembru, spremni smo za budućnost, koja uključuje unapređivanje naše mreže i 5G tehnologiju“, poručio je Mitrović.

On je, na pitanje šta će kompanija One ponuditi na crnogorskom tržištu što će biti drugačije u odnosu na konkurente, odgovorio da su veoma srećni što sa korisnicima mogu da podijele sve ono što su prethodnih mjeseci pripremali – nove usluge i ponude, kreirane na potpuno novoj komunikacionoj platformi i strategiji koju postavljaju uz njihov One brand.

„U martu smo lansirali novi One pripejd paket, koji kombinuje najbolje iz pripejd ponude uz neograničeno korišćenje Viber aplikacije za 12 mjeseci i bonus od jednog gigabajta (GB) interneta sa svakom dopunom«, dodao je Mitrović.

Tokom aprila su u saradnji sa Lovćen osiguranjem predstavili i novu uslugu osiguranja telefona u slučajevima oštećenja i krađe.

„Za naše korisnike, tu je i novi vid korisničke podrške – lansirali smo ambicioznu platformu unaprijeđenog webchata na 1.me, sa ciljem da korisnici u roku od jednog minuta stupe u kontakt sa našim agentima u cilju rješavanja problema ili dobijanja informacije“, naveo je Mitrović.

Pokrenuli su i, kako je kazao, digitalnu igru One grebalica putem koje svi korisnici Moj One aplikacije, do 15. maja mogu da osvoje neku od vrijednih nagrada.

„Puno toga još pripremamo sa veoma ambicioznom strategijom koja u fokus stavlja korisnika i njegovo iskustvo“, dodao je Mitrović.

On je, ocjenjujući crnogorsko tržište telekomunikacija, kazao da je ta oblast i dalje jedan od osnovnih pokretača privrede Crne Gore.

„Tome u prilog govori i nedavno objavljeni podatak iz Bijele knjige Savjeta stranih investitora o tome da je najveći indeks poslovanja tokom prošle godine imao sektor telekomunikacija i ICT-a, 7,7. Ostvareno je mnogo toga, ali i dalje je puno posla pred nama“, smatra Mitrović.

Prema njegovim riječima, kako su digitalizacija i 5G razvoj u vrhu agendi operatora u Crnoj Gori, neophodno je da se obezbijede regulatorni preduslovi, pravo vrijeme i pro-investicione politike za implementaciju 5G.

„Stimulativno i intuitivno poslovno okruženje je neophodno za dalja ulaganja i poslovanje u Crnoj Gori“, ocijenio je Mitrović.

One će, kako je zaključio, nastaviti da pruža svoj doprinos i biti pouzdan partner Vladi i ostalim partnerima u stvaranju stimulativnog poslovnog ambijenta koji je neophodan za rast crnogorske privrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS