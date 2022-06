Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajan pad prometa i suprotni smjerovi indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada usvojila odluku o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,2 odsto na 775,8 poena, dok je MONEX ojačao 3,6 odsto na 10.763,65 bodova.

Promet, realizovan kroz 43 transakcije, iznosio je 175,82 hiljade EUR i bio je 14 puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, i to 38,75 odsto.

Rasle su akcije Hotelske grupe Budvanska rivijera, 8,3 odsto na 6,5 EUR, Luke Bar 3,4 odsto na 26,1 cent i Plantaža 1,4 odsto na 12,5 centi.

Opština Tuzi ove sedmice je ponovo blokirala račun Plantaža na iznos od pola miliona EUR, za neplaćeni dio poreza za prošlu godinu, što je ugrozilo isplatu martovske zarade radnicima.

Blokada je uslijedila jer državna kompanija nije ispunila dogovor koji je imala s Opštinom o načinu izmirenja duga, a koji je podrazumijevao da se 40 odsto duga plati do kraja prošle godine, a ostatak u ratama do 31. maja ove.

Iz menadžmenta kompanije je početkom sedmice saopšteno da su Plantaže prošlu godinu završile gubitkom od 20 miliona EUR, jer je uprava priznala i opterećenja iz prethodnih perioda, koja su se reflektovala na poslovni rezultat.

“Tačnije, na teret prethodnih perioda, zbog efekata reprocjene i promjene obračuna vrijednosti zaliha, Plantaže su u bilansima morale da iskažu preko 13 miliona EUR negativnih efekata na neto rezultat”, objasnili su iz uprave.

Na berzi su gubitke ove sedmice zabilježile dionice Jugopetrola i Crnogorskog Telekoma, 7,1 odsto na 10,5 EUR, odnosno 5,6 odsto na 1,18 EUR.

Skupština akcionara Telekoma odlučila je sredinom sedmice da se dio prošlogodišnje neto dobiti, u iznosu od 2,84 miliona EUR, isplati akcionarima na ime dividende, čiji je bruto iznos po akciji šest centi.

Preostali dio dobiti u iznosu od 219,67 hiljada EUR biće raspodijeljen u zadržanu dobit.

Na berzi je ove sedmice trgovano i akcijama Ulcinjske rivijere, Barske plovidbe i Poslovno logističkog centra Morača, koje su u petak koštale 3,24 EUR, odnosno 2,59 EUR i 3,15 EUR. Dionice Solane su na kraju radne sedmice koštale 1,12 EUR, Elektroprivrede 3,7 EUR, HTP Mimoze 1,55 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 86,1 cent, Port of Adrie 10,57 centi, Zetatransa 93 centa, kotorskog Napretka 2,51 cent i fonda Trend 5,3 centa.

Sedmicu je obilježila odluka Vlade da usvoji predlog Ministarstva finansija o umanjenju iznosa akciza na gorivo. Ta odluka podrazumijeva smanjenje akciza 50 odsto od utorka, odnosno dodatnih deset odsto, što je i maksimalna zakonska mogućnost koju Vlada ima shodno Zakonu o akcizama.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, objasnio je da se odluka usvaja u cilju zaštite životnog standarda građana, kao i da će se primjenjivati od 7. juna do 5. jula.

Ove sedmice su iz Monteputa poručili da će prva dionica auto-puta, koja povezuje Smokovac i Mateševo, biti otvorena tokom ljetnje sezone, kao i da je u ovom trenutku u završnoj fazi testiranje opreme i svih elektromašinskih instalacija.

Ove sedmice su zaposleni u Željezari Tosčelik u Nikšiću dobili obavještenje da će u naredna tri mjeseca gotovo svi biti otpušteni, zbog čega su ušli u fabriku s namjerom da tu ostanu do rješenja njihovog pitanja.

U međuvremenu su uspjeli da razgovaraju sa izvršnim direktorom Tosčelika, Erkutom Alkajom, koji im je kazao da dostave svoje zahtjeve, kao i da će se uprava o njima odrediti narednih dana.

Proizvodnja u Željezari Tosčelik, kojom od 2012. godine gazduje turski Tosyali holding, obustavljena je u martu prošle godine, a radnici su primali plate u iznosu od 90 odsto.

Imovinu željezare turski investitori kupili su iz stečaja 2012. godine, za 15,1 milion EUR, uz obećanje da će za tri godine uložiti 35 miliona EUR i uposliti do 550 radnika.

Ove sedmice je najavljeno da će hotel-ostrvo Mamula island, nastao rekonstrukcijom stare tvrđave, ovog ljeta dočekati prve goste, dok će u Ulcinju početi gradnja hotela Galeb.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je privatizacija hotela Galeb iz 2006. godine završena neuspješno i da investicija nije realizovana, a da je najteži trenutak koji će ostati upamćen za sva vremena, njegovo rušenje 2008. godine.

