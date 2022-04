Za pola godine naplaćeno više od milijardu EUR prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) je za manje od pola godine naplatila više od milijardu EUR budžetskih prihoda.

Iz UPC je saopšteno da se radi o tekućim prihodima budžeta koji predstavljaju realni fiskalni kapacitet države, za polugodišnji period od 21. oktobra prošle godine do danas.

“Time je ostvaren rast prihoda od 70,08 miliona EUR ili 7,53 odsto više u odnosu na isti period 2019/20. godine, odnosno 152,12 miliona EUR ili 17,92 odsto više u odnosu na isti period 2020/21. godine”, navodi se u saopštenju.

Trend dobre naplate prihoda evidentiran je skoro po svim poreskim osnovama, tako da je od 21. oktobra prošle godine do danas Uprava naplatila 588,4 miliona EUR, što je 1,65 odsto više u odnosu na isti period 2019/20. godine, odnosno naplata je uvećana 8,52 odsto.

“Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 73,48 miliona EUR, što je 30,04 odsto više u odnosu na isti period 2019/20 godine, odnosno 45,64 odsto više nego u istom periodu 2020/21. godine”, precizira se u saopšenju.

U strukturi ukupni poreskih prihoda dominiraju indirektni porezi, odnosno porez na dodatu vrijednost (PDV), koncesije, kao i porez na promet nepokretnosti.

“Po osnovu PDV-a naplaćeno je 136,27 miliona EUR, čime je ostvaren rast od 2,39 odsto u odnosu na isti period 2019/20. godine, odnosno 21,25 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine”, rekli su iz UPC.

Po osnovu koncesije naplaćeno je 19,45 miliona EUR, što je 44,24 odsto više nego u istom periodu 2019/20. godine, odnosno 41,21 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine.

“Po osnovu poreza na promet nepokretnosti naplaćeno je 14,43 miliona EUR, čime je ostvaren rast od 37,04 odsto u odnosu na isti period 2019/20. godine, odnosno 107,67 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine”, kazali su iz UPC.

Prema strukturi naplate carinskih prihoda, od 21. oktobra prošle godine do danas ostvaren je prihod od 412,84 miliona EUR, što je 17,19 odsto više u odnosu na isti period 2019/20 godine, odnosno 34,52 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine.

“Po osnovu PDV-a pri uvozu naplaćeno je 271,49 miliona EUR, čime je ostvaren rast od 15,93 odsto u odnosu na isti period 2019/20. godine, odnosno 37,99 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine”, precizira se u saopštenju.

Po osnovu akciza je, kako se navodi, naplaćeno 125,44 miliona EUR, čime je ostvaren rast od 19,87 odsto u odnosu na isti period 2019/20, odnosno 28,69 odsto u poređenju sa istim periodom 2020/21.

“Po osnovu carina naplaćeno je 14,7 miliona EUR, što je 19,25 odsto više u odnosu na uporedni period 2019/20. godine, odnosno 37,91 odsto više nego u uporednom periodu 2020/21. godine”, rekli su iz UPC.

Menadžment Uprave je, kako su kazali, sve vrijeme radio u najboljem i isključivo u interesu javnih prihoda, dosljedno i jednobrazno primjenjujući propise i gradeći poresku administraciju sa integritetom.

“Prevenirali smo sve nelegalne aktivnosti poreskih obveznika i njihovih odgovornih lica. Ono što je najvažnije, uspjeli smo da postignemo ambijent u kojem je legalno poslovanje najprivlačniji i najisplativiji vid poslovanja”, navodi se u saopštenju.

U UPC su se, u tom periodu, trudili da institucija ne bude samo regulator, već i partner građanima i privredi, usmjeravajući njihovo djelovanje u dobrobit poslovanja svih privrednih subjekata, u koristi građana i države Crne Gore.

“Naši rezultati su rezultati svih vas, naši rezultati su rezultati urednosti poreskih obveznika i građana Crne Gore koji znaju da samo takvim odnosom možemo od Crne Gore stvoriti državu vrijednu poštovanja”, zaključuje se u saopštenju.

