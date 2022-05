Vukčević savjetnik direktora UPC za unapređenje i poboljšanje poslovnih procesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za savjetnika direktora Uprave prihoda i carina (UPC) za unapređenje i poboljšanje poslovnih procesa imenovan je Ilija Vukčević.

Iz UPC je saopšteno da njen direktor Rade Milošević pažljivom selekcijom baziranom na procjeni profesionalnih referenci okuplja uži tim sa ciljem da Uprava u što skorije vrijeme punim kapacitetima nastavi još snažniju realizaciju povjerenih zadataka.

„Shodno tome, daljem razvoju i realizaciji misije Uprave, svoj doprinos kao savjetnik direktora za unapređenje i poboljšanje poslovnih procesa daće Vukčević, koji je doktor pravnih nauka sa bogatim radnim iskustvom i respektabilnim profesionalnim referencama“, navodi se u saopštenju.

Vukčević je, kako se dodaje, tokom protekle skoro dvije decenije pokrivao brojne funkcije u različitim oblastima u zemlji, ali i na međunarodnom nivou.

Nalazio se na poziciji nacionalnog pravnog eksperta pri Savjetu Evrope u Strazburu i Institutu za javnu administraciju u Stokholmu, te savjetnika za pravna pitanja ministra finansija Crne Gore.

„Obavljao je i funkciju vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću, a takođe obavlja funkciju sudije Suda časti Privredne komore (PKCG). Vukčević je bio i predavač u visokoobrazovnim ustanovama, a nalazio se i na rukovodećim pozicijama u biznis sektoru“, rekli su iz UPC.

Vukčević će, kako su dodali, iskustvom stečenim u zemlji i inostranstvu, dati puni doprinos analizi postojećeg stanja u Upravi, kreiranju predloga za unapređenje i implementaciju savremenih poslovnih procesa i ostvarivanju planova na daljem putu jačanja te institucije kao snažne, pouzdane, moderne i proaktivne službe.

„Jasna vizija uspješne i profesionalne službe, kojoj su glavni ciljevi efikasna naplata budžetskih prihoda, borba protiv finansijkog kriminaliteta i zaštita i bezbjednost carinskog područja, okosnica su za odabir rukovodnog kadra u Upravi“, zaključuje se u saopštenju.

