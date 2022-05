Vlada na usluzi Luci Kotor za dalje unapređenje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je ponosna na rad Luke Kotor i njen doprinos državi tokom turističke sezone, rekao je premijer Dritan Abazović, dodajući da će Vlada će biti na usluzi toj kompaniji za dalje unapređenje saradnje.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović boravili su u radnoj posjeti Kotoru.

Oni su razgovarali rukovodstvom Luke Kotor, nakon čega su posjetili kruzer Norwegian GEM koji je danas prvi put uplovio u Luku Kotor.

Navodi se da su seAbazović i Đurović sastali sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem, sa kojim su razgovarali o realizaciji više projekata u Kotoru.

Predsjednica Odbora direktora Luke Kotor Ljiljana Popović Moškov zahvalila je na posjeti Abazovića i Đurovića i istakla da je to prva posjeta premijera u istoriji te institucije.

Popović Moškov je rekla da je zadovoljna dosadašnjom turističkom sezonom, navodeći da je broj kruzera već premašio prošlogodišnji broj i da će do kraja mjeseca maja njihov ukupan broj biti oko 100.

Uz rukovodstvo Luke Kotor, sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Opštine Kotor Nebojša Ševaljević koji se predsjedniku Vlade zahvalio što Dan nezavisnosti radno provodi u Kotoru.

Ševaljević je, kako se navodi, Abazovića upoznao sa projektima koje Opština Kotor planira realizovati u narednom periodu, ali i ostvarenin rezultatima, naročito u stabilizaciji finansija i konsolidaciji opštinskog budžeta.

Abazović je zahvalio na dobrodošlici i upućenim riječima, navodeći da je iznenađen činjenicom da je prvi premijer Crne Gore koji je posjetio Luku Kotor.

“Vlada je ponosna na rad Luke Kotor i njen doprinos državi tokom turističke sezone. Obaveza države je da pomogne svoje kompanije i Vlada će biti na usluzi Luci Kotor za dalje unapređenje saradnje”, rekao je Abazović.

Đurović je, kako se navodi, naglasio da će Vlada biti kooperativna za sve naredne projekte koje će raditi Luka Kotor, naročito za proširenje i izgradnju moderne marine, za koju je istakao da je ovaj grad po svemu zaslužuje.

Zajedno sa izvršnim direktorom Luke Kotor Milkom U. Krvavcem, Abazović i Đurović posjetili su kruzer Norwegian GEM gdje su razgovarali sa kapetanom i osobljem kruzera, koji je danas sa 1500 turista prvi put uplovio u Luku Kotor, a koji će svakog ponedjeljka dolaziti u Kotor.

“Razmijenivši prigodne poklone sa kapetanom kruzera, premijer Abazović je poželio ugodan boravak gostima i naveo da su uvijek dobrodošli u Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS