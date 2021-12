Vlada da odluči o izmjeni Statuta EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) prema postojećem Statutu nije registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje aluminijuma, a njegova izmjena je u nadležnosti većinskog vlasnika čiji je predstavnik Vlada, saopšteno je iz Odbora direktora elektroenergetske kompanije povodom ponude Uniproma o preuzimanju KAP-a na godinu.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da je u odnosu na tako iskazanu poslovnu namjeru kompanije Uniprom, Odbor direktora konstatovao da postojećim Statutom EPCG nije registovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje aluminijuma.

„Nije u nadležnosti Odbora direktora izmjena registrovanih djelatnosti kompanije i odgovarajuća izmjena Statuta, već je to nadležnost Skupštine akcionara, odnosno većinskog vlasnika, čiji je predstavnik Vlada“, navodi se u saopštenju Đukanovića.

On je kazao da će Odbor direktora zbog toga sa pismom namjera upoznati većinskog akcionara, kako bi se u odgovarajućoj proceduri odredili u odnosu na to pismo. Manjinski akcionari se sa predmetnim pismom mogu upoznati u sjedištu kompanije.

„Nezavisno od toga, Odbor direktora izražava spremnost, imajući u vidu javno iskazano opredjeljenje predstavnika većinskog akcionara u pogledu pregovaračkog postupka između EPCG i Uniproma, a u cilju daljeg kontinuiranog procesa proizvodnje primarnog aluminijuma u Crnoj Gori, da kompaniji Uniprom, odnosno proizvođaču primarnog aluminijuma, pored već postojećeg popusta ponudi dodatnu stimulativnu mjeru koja će se definisati i usaglasiti sa Skupštinom akcionara kompanije“, rekao je Đukanović.

Dodatnu stimulativnu mjeru navedenu u tački 3 zaključaka Odbora direktora, kompanija Uniprom može da iskoristi za isplatu bruto zarada zaposlenih u primarnoj proizvodnji aluminijuma.

Đukanović je kazao da je Odbor direktora saglasno konstatovao da predmetni dopis, iako naslovljen kao ponuda, ne ispunjava uslove ponude definisane Zakona o obligacionim odnosima, te da se on eventualno može smatrati pismom namjere kompanije Uniprom.

„Naime, prema članu 25 Zakona o obligacionim odnosima, ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora, tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor“, naveo je Đukanović.

Prema tome, Odbor direktora konstatuje da ponuda Uniproma, uprkos javnim najavama predstavnika kompanije i urgenciji za dostavljanje ponude upućenoj od menadžmenta EPCG, još nije dostavljena.

„U slučaju poslovne odluke Uniproma da obustavi proizvodnju primarnog aluminijuma, EPCG će količine električne energije koje bi bila u obavezi da obezbijedi za proizvodnju, prodati na tržištu iz kojih se po odluci akcionara može isplatiti dividenda, čime bi se stekli uslovi da se iz budžeta finansiraju obaveze prema zaposlenima u primarnoj proizvodnji aluminijuma u KAP-u“, rekao je Đukanović.

Takođe, EPCG i dalje izražava spremnost za pregovore sa kompanijom Uniprom o cijeni i ugovorenoj količini električne energije za narednu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS