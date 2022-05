Više od 60 priznanja za kvalitet crnogorskim privrednicima

Novi Sad, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski privrednici postigli su, tradicionalno, zapažen uspjeh na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na kome su dobili više od 60 priznanja za kvalitet, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Meso, sirevi, vina, rakije i pčelinji proizvodi iz naše zemlje nagrađeni su priznanjima Sajma na kojem je od 21. maja učestvovalo više od 1,1 hiljada izlagača iz 21 države.

“Naši izlagači su se predstavili na zajedničkom štandu u organizaciji PKCG i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i za njihovu ponudu je iskazano veliko interesovanje posjetilaca”, navodi se u saopštenju.

Izlagači su bili Plantaže, Mesna industrija “Goranović”, Martex, Per Aqua – Diva voda, Meso Promet, Montehum, Bordid, poljoprivredno gazdinstvo Macanović, Niksen Trade Čavor, Veterinum, MM Ribarstvo i Montetehnology.

Crnogorski štand obišli su, među ostalima, predsjednica PKCG, Nina Drakić sa saradnicima, predstavnici Ministarstva, pojedini zvaničnici zemalja učesnica i drugi. Folklorna i recitatorska sekcija Crnogorskog kulturno prosvjetnog društva

“Princeza Ksenija” Lovćenca priredile su bogat kulturno umjetnički program na crnogorskom štandu.

Na marginama sajma održan je poslovni forum Crna Gora-Vojvodina.

“Naši izlagači su jako zadovoljni učešćem na ovogodišnjem Sajmu, a da imamo dobre i kvalitetne proizvode pokazuje i to što je više od 60 proizvoda dobilo nagrade”, kazala je Drakić.

Ona je dodala da je primjetan napredak u poljoprivrednoj proizvodnji Crne Gore, kao i u onome što naša zemlja može da ponudi na tom planu.

“Vjerujemo da će to naići na odobravanje od kupaca i da ćemo taj plasman poboljšati u narednom periodu. Ovo je jedan od načina da prezentujemo ono što imamo, kako bi se još bolje pozicionirali”, navela je Drakić.

Iz Komore je saopšteno da je kvalitet crnogorskih proizvoda od mesa još jednom potvrđen na najvećoj regionalnoj poljoprivrednoj smotri, a istakli su se proizvođači sa Cetinja.

Kompanija Martex je ponijela pehar novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suhomesnatih proizvoda, kao i titulu šampion kvaliteta u grupi proizvoda – pečenica. Njihovi suvi proizvodi su nagrađeni sa više medalja – pečenica i pršut u listu (vakuum) velikom zlatnom, a pršut, panceta (komad i list) i vrat zlatnim medaljama.

Mianja je za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda zavrijedila povelju Sajma, dok je njihov sertifikovani Crnogorski pršut (komad vakuum) šampion kvaliteta u grupi suvomesnati proizvodi, u tipu pršuta. Velike zlatne medalje osvojili su Mianjini sertifikovani Crnogorski pršut (i rezani i u komadu), Crnogorska pečenica rezana vakum, Crnogorski vrat rezani vakum, a Crnogorska panceta rezana vakum zavrijedila je zlatnu medalju.

Montstate-ove suva i goveđa pršuta osvojile su zlatne medalje Sajma.

Šampion kvaliteta je preduzeće Kapital-Časlav Vukčević iz Podgorice za juneće meso (stek) angus, u grupi makro i mikro konfekcionirano i usitnjena mesa. Ovaj proizvod je osvojio i veliku zlatnu medalju.

U grupi mlječnih proizvoda šampioni kvaliteta su Porodična farma Miljanić iz Nikšića za kozji sir iz mješine, a takođe su zavrijedili i plaketu za vrhunski kvalitet ocijenjenih kozjih i kravljeg sira. Njihovi kozji sir meki i kravlji sir Banjani nagrađeni su velikim zlatnim medaljama.

Sirara Vulaš Čevo – Cetinje, osvojila je veliku zlatnu medalju za sir iz ulja, zlatnu za Čevski sir i srebro za Čevski dimljeni sir.

U grupi pčelinjih proizvoda Borislav Čabarkapa iz Podgorice dobitnik je velike zlatne medalje za Propolis kapi, a Gvozden Kankaraš iz Tivta za Primorski med.

Zapažene rezultate imali su crnogorski vinari i proizvođači alkoholnih pića, pa su tako pehari Novosadskog sajma pripali VIinariji Miranović iz Podgorice, za visok kvalitet ocijenjenih roze i crvenih vina i Vinariji Dabović iz Nikšića za visok kvalitet ocijenjenog asortimana voćnih i specijalnih rakija, kao i vina. Njihova Nudolska žilavka osvojila je zlatnu medalju. Isto odličje pripalo je crvenom vinu Boem Vinarije Miranović, dok su vina Sveti Nikola, Hedonista, Plavac i Rosse Princess od istig proizvođača osvojili srebrne medalje.

Vina Podruma Delić SPG iz Herceg Novog – Vranac barrique iz 2017. i Grand cuvee Vukodo nagrađena su zlatnim medaljama, kao i Vranac Vinarije Ljutica pojedinačno iz 2020. i prošle godine.

Zlatne medalje Sajma dobili su i Vranac – vrhunsko suvo crveno vino, berba 2019 Biotehničkog fakulteta, zatim Vranac Radusinović Vinarije Radusinović iz Podgorice i Pečalbar Vinarije Rakčević sa Cetinja.

Vinarija Dabović je ponijela zlatne medalje za šljivovicu i srebrne za komovicu, srčanik, jabukovaču i rakiju od kruške. Crnogorska loza Vinarije Miranović je bila srebrna, kao i lozova rakija Vinarije Radusinović.

Šljivovica Arambaša Moračke riznice ponijela je veliku zlatnu medalju, a zlatom je nagrađena i rakija od istog voća pod brendom Duša Vujice Vukovića. Jabukovača Duša istog proizvođača je dobila srebrnu, a rakija od kruške bronzanu medalju.

Srebrne su rakije od šljive i kleke Trnovača iz Trnovice, Pljevlja, kao i šljivovica Milivoja Radunovića iz Berana.

Slavko Fuštić iz Bijelog Polja ovjenčan je zlatom za viski burbon White Field iz 2011, dok je njegov sugrađanin Dejan Zejak dobio priznanje za najbolji naučno-istraživački rad u agrobiznisu.

Forum privrednika Crne Gore i Vojvodine održan je u srijedu u Privrednoj komori ove pokrajine. U crnogorskoj delegaciji su, pored izlagača, učestvovali i predstavnici kompanija Jadroagent, Veletex, Ralexx i Vagar.

Predsjednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, kazao je da je veoma značajno što su na forumu privrednici iz Crne Gore koji će u direktnim razgovorima imati mogućnost da se povežu sa njihovim privrednicima i na taj način ostvare nove kontakte i poslovne mogućnosti.

On je kazao da su u prošle godine Srbija i Crna Gora ostvarili ukupnu spoljnotrgovinsku razmjenu u iznosu od 900 miliona EUR, što predstavlja rast od skoro 20 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Drakić je istakla važnost da se promovišu mala i srednja preduzeća u cijelom regionu.

“Poslije kovida i krize koju je on donio neophodno je bolje povezivanje kako bi svi u regionu bilježili stope rasta”, kazala je Drakić.

U okviru agende boravka u Novom Sadu, crnogorski privrednici su imali brojne dodatne aktivnosti koje je organizovala Privredna komora Crne Gore. U Komori ističu zadovoljstvo realizovanim posjetama, koje u periodu koji dolazi treba da označe konkretne benefite za naše privrednike i proizvođače.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS