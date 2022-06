Veliko interesovanje za kongresnu ponudu Crne Gore u Frankfurtu

Frankfurt, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), u saradnji sa strateškim partnerima i turističkom privredom predstavlja kongresnu ponudu destinacije na sajmu IMEX koji je počeo u Frankfurtu u utorak.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, kazala je da se Crna Gora danas predstavlja na Sajmu kongresnog turizma IMEX u Frankfurtu, koji je jedan od dva najznačajnija sajma za ovu vrstu turizma u svijetu.

„Taj vid turizma obuhvata ne samo kongresna putovanja, već i šire poslovna putovanja, kao što su na primjer motivaciona ili događaji. On je od izuzetnog značaja za Crnu Goru kao turističku destinaciju, prije svega, jer se putovanja odvijaju u periodu predsezone i postsezone, dakle van glavne sezone“, rekla je Tripković Marković.

Takođe, kako je dodala, riječ je i o visoko platežnoj klijenteli. Sve zajedno to doprinosi rastu prihoda od turizma.

„U okviru NTO-a djeluje i Crnogorski kongresni biro koji je izuzetno aktivan na ovom području“, rekla je Tripković Marković.

Ona je navela da je važno napomenuti da je ovaj vid turizma bio jedan od najpogođenijih tokom pandemije, jer su se događaji uglavnom preselili u onlajn format i postojala je bojazan na nivou industrije da li će se nakon završetka pandemije kongresni turizam vratiti ili će se djelimično preseliti u neki hibridni format.

„Ono što je veoma ohrabrujuće, jeste da prema istraživanjima koje je Tourism Economics uradio u prvom kvartalu ove godine vidimo da 88 odsto industrije poslovnih putovanja planira da putuje u narednih šest mjeseci. Stoga je jasno da se ova industrija vraća na velika vrata, a Crna Gora kao turistička destinacija ima izuzetan potencijal za ovaj vid turizma“, kazala je Tripković Marković.

Ona je dodala da interesovanje za posjetu domaćem štandu i od privrednika i međunarodnih turoporatora je ogromno.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović, rekla je da Crna Gora postaje sve prepoznatljivija na listi destinacija za organizaciju događaja kao što su kongresi, konferencije, vjenčanja, team building i motivaciona (incentive) putovanja.

„Učešće na jednom od najznačajnijih evropskih kongresnih sajmova, prilika je da se susretnemo sa profesionalnim organizatorima događaja iz cijelog svijeta koji su u potrazi za novim destinacijama i animiramo ih da odaberu baš Crnu Goru za događaje koje organizuju“, rekla je Maksimović.

Ona je kazala da je raduje što je interesovanje veliko, o čemu govori činjenica da su primili veliki broj upita za sastanake, posebno imajući u vidu da je koncept ovog sajma takav da samo organizatori događaja imaju mogućnost da iniciraju sastanke, ali ne i izlagači.

„U tom smislu, posebno ohrabruje podatak da su odabrali da se sastanu sa nama i čuju više o MICE ponudi Crne Gore turoperatori iz svih krajeva svijeta, od evropskih zemalja i strateški značajnih tržišta Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Španije, Italije, pa do onih dalekih tržišta Indije, Libana, Jordana, Egipta, Azerbejdžana, Meksika, Argentine, Kolumbije. Naročito smo zadovoljni što smo tokom prva dva dana sajma bili u prilici da predstavimo kapacitete i prednosti destinacije za organizaciju poslovnih događaja MICE profesionalaca iz Saudijske Arabije, Izraela, Njemačke, dok nas narednog dana očekuju prezentacije za grupe agenata sa Floride”, navela je Maksimović.

Ona je rekla da se nadaju da će učešće na tom sajmu rezultirati održavanjem većeg broja MICE događaja u Crnoj Gori u ovoj, kao i u godinama koje slijede.

Robert Datnow ispred The Sports Consultancy iz Londona poručio je da njegova korporacija traži zemlje i gradove koji će biti domaćini sportskih događaja.

“Putujem svijetom, i kada govorim o biciklističkim, trkačkim ili drugim sportskim događajima, ljudi mi kažu da moram vidjeti Crnu Goru. Ovdje sam otkrio da Crna Gora ima nevjerovatne planine, kanjone, plaže, mogućnost da se odsjedne u luksuznim hotelima, i radujem se što ću ovo moći da predstavim mojim klijentima, sportskim federacijama, te se nadam da ću jednoga dana ovdje dovesti važne sportske događaje i avanture”, naveo je Datnow.

Keith Philip iz ITL World iz Saudijske Arabije rekao je da je Crna Gora prelijepa destinacija koja se probija na tržište Saudijske Arabije.

“Vjerujem da će mnogo građana Saudijske Arabije posjetiti Crnu Goru, uz organizaciju letova na relaciji Rijad – Crna Gora, dva puta sedmično”, kazao je Philip.

Spasenija Kika Purić ispred kompanije Montenegro Stars Hotel Group rekla je da je ovaj sajam tradicionalno važan za kongresnu industriju Crne Gore, te da oni kao kompanija posebnu važnost posvećuju ovom segmentu poslovanja.

“Ne samo zbog važnosti koju kongresni turizam donosi Crnoj Gori, već i sa aspekta produženja turističke sezone. Impresije ljudi sa kojima smo se sreli su sjajne, svi žele da dođu u Crnu Goru, pokazuju novu vrstu intresovanja, jer se poslije kovida promijenila politika putovanja, i ko bude znao da upakuje i taj kongresni proizvod onako kako treba, imaće uspjeha”, smatra Purić.

Predstavnik hotela Hilton Podgorica, Bojan Kovačević, naveo je da je Imex kao specijalizovani sajam kongresne industrije jednistvena prilika da se poslije dvije godine pauze susretnu sa postojećim i upoznaju sa novim poslovnim klijentima, sa kompanijama koje organizuju poslovna putovanja i agencijama čija je to primarna djelatnost.

“Hilton kao korporacija učestvuje na sajmu IMEX, i sa te strane smo imali pomoć što se tiče marketinške kampanje, da interesovanje za naš hotel na štandu Crne Gore bude veliko, i samim tim očekujem dobru realizaciju nakon ovog sajma. Postoji tendencija rasta kongresnog turizma u našoj zemlji, pa ćemo iskoristiti priliku da osim promocije sopstvenih konferencijskih kapaciteta, takođe promovišemo i šta je to što nudi naša zemlja u odnosu na konkurentske destinacije“, kazao je Kovačević.

Predstavnik turističke agencije Gold Travel, Edin Hajdarpašić ocijenio je da je sajam izuzetno posjećen, i da se već sada može reći da je ispunio očekivanja.

„Kao turistički privrednici, veoma smo srećni što možemo da pokažemo koliko Crna Gora može da ponudi u tom dijelu. Ovdje smo ostvarili dobre poslovne kontakte koji će nam koristiti da svi zajedno iznesemo ovaj teret i na pravi način promovišemo Crnu Goru, i afirmišemo i valorizujemo njene potencijale”, kazao je Hajdarpašić.

Na štandu Crnogorskog kongresnog biroa NTO-a ponudu predstavljaju strateški partner NTO-a turistička agencija Gold Travel, hotelske kompanije Montenegro Stars i Beppler & Jacobson Montenegro, hoteli Hilton Podgorica, Dukley Hotel & Resort, Azul Beach Resort Montenegro by Karisma, The Chedl Lustica Bay, Ramada Podgorica, kao i turističke agencije Montenegro Tourist Service i Montenegro in Style.

IMEX je jedan od najznačajnijih evropskih sajmova kongresne industrije, poslovnih i motivacionih (incentive) putovanja koji predstavlja mjesto susreta profesionalnih organizatora događaja sa izlagačima iz svih sektora turizma, turističkih organizacija, kongresnih biroa, hotelskih kompanija, avio kompanija i spa rizorta.

Sajam, koji traje do sjutra, je ove godine okupio preko deset hiljada učesnika, od toga 2,5 hiljada profesionalnih organizatora događaja i preko 2,2 hiljade izlagača iz više od 70 zemalja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS