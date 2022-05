Usvojen tehnički rebalans

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, odnosno tehnički rebalans.

Za izmjene i dopune Zakona o budžetu glasao je 41 poslanik, dok je protiv bilo šest.

Zakon će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Predložene izmjene i dopune Zakona o budžetu uslovljene su novom uredbom organizacije rada nove Vlade, imajući u vidu da se promijenio broj ministarstava i potrošačkih jedinica.

U odnosu na važeći Zakon, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 161,19 hiljada EUR, budžet državnog fonda veći je 150 hiljada EUR, dok su transakcije finansiranja niže 250,76 hiljada EUR.

Rezerve i kapitalni budžet ostali su nepromijenjeni, tako da su ukupni izdaci budžeta uvećani ukupno 60 hiljada EUR.

Predloženi zakon je prethodno dobio zeleno svjetlo Zakonodavnog i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

