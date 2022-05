Usaglašenom poreskom politikom do smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalna saradnja mora se kontinuirano unapređivati kako bi se sprovodile zajedničke akcije na smanjenju upotrebe duvanskih proizvoda, prije svega kroz usaglašavanje poreskih politika, ocijenjeno je na sastanku u Podgorici.

Na regionalnom sastanku o značaju poreske politike za smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda u jugoistočnoj Evropi, koji je organizovao Institut za socio-ekonomske analize (ISEA) iz Podgorice, zajednički je zaključeno da kreatori politika treba da u većoj mjeri koriste rezultate relevantnih istraživanja, kako bi politike koje oni donose bile zasnovane na dokazima i činjenicama.

Sastanak je realizovan u okviru projekta Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka, koji se implementira u partnerstvu sa Univerzitetom Ilinois iz Čikaga, odnosno Institutom za zdravstvena istraživanja i politike.

„Cilj projekta jeste sprovođenje visoko-kvalitetnih ekonomskih istraživanja o socio-ekonomskim uticajima poreskih politika u oblasti duvanske industrije u jugoistočnoj Evropi i podrška dijalogu kroz diseminaciju rezultata istraživanja donosiocima odluka“, navodi se u saopštenju ISEA.

Događaj u Podgorici je okupio predstavnike vladinih institucija, civilnog društva i ostalih stejkholdera iz regiona jugoistočne Evrope, kao i partnere iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

„Oni su tokom dvodnevnog rada predstavili nalaze do kojih su došli u svojim istraživanjima, razgovarali o trenutnoj situaciji kad su poreske politike u pitanju, kao i o načinima uključivanja relevantnih preporuka kako bi se politike učinile efikasnijim“, dodaje se u saopštenju.

Rezultate svojih istraživanja su prezentovali predstavnici partnerskih organizacija uključenih u projekat i to ISME iz Crne Gore, DSA iz Albanije, Univerzitet Banja Luka, D+ sa Kosova, Analytica iz Sjeverne Makedonije i Institut ekonomskih nauka iz Beograda.

„Oni su se bavili najaktuelnijim temama iz oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda, a to su učinci poreza na duvanske proizvode, efekti i ekonomski troškovi upotrebe duvanskih proizvoda, pušenje među mladima, pristupačnost cigareta, uzgoj duvana“, navodi se u saopštenju.

Donosioci odluka i istraživači su tokom dva okrugla stola razgovarali i o ekonomiji poreza na duvanske proizvode u jugoistočnoj Evropi, kao i o načinima na koje se rezultati istraživanja mogu koristiti prilikom donošenja važnih odluka i politika.

