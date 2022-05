Uručene nagrade najboljim studentima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nagrade najboljim studentima Ekonomskog fakulteta dodijeljene su danas, na svečanosti povodom obilježavanja Dana te obrazovne ustanove.

Nagrade su studentima uručili predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i dekan Ekonomskog fakulteta, Mijat Jocović.

Nagrađeni su studenti Marina Marljukić, Milica Damjanović i Balša Nicović sa prve godine, zatim Dženana Đurković, Stevan Đurić, Jovana Čabarkapa, Jelena Popović i Anđela Đurišić sa druge, te Petar Stijepović, Svetlana Kojović i Boško Jelić sa treće.

Sa osnovnih primijenjenih studija u Podgorici nagrađeni su Anđela Knežević, Ksenija Vušurović i Nina Pavićević sa prve godine i Anđela Tomović sa treće, a sa Osnovnih primijenjenih studija u Bijelom Polju Amar Bajrović.

PKCG je sa po 200 EUR nagradila studente koji su postigli najbolje rezultate.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, kazala da su studenti odlukom da studiraju napravili pravi životni izbor, jer su time postali dio akademske zajednice, koja vodi društvo u napredak.

“Ekonomski fakultet sa savremenim studijskim programima obezbjeđuje društvenoj zajednici kvalitetne kadrove i može da vam omogući ostvarivanje cilјa i ambicija koji ste sebi postavil”, rekla je Drakić, čestitavši studentima koji su u prethodnoj godini ostvarili zapažen uspjeh.

Prema njenim riječima, duga tradicija, profesori, istraživači i svršeni studenti Fakulteta dali su nemjerljiv doprinos kako razvoju ekonomske misli, tako i privredi Crne Gore.

Drakić je rekla da je Privredna komora dugogodišnji partner Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore u realizaciji velikog broja projekata, kao i njenu ulogu u reformi obrazovanja, razvoju ljudskih resursa, edukaciji i obrazovanju kadrova za potrebe privrede.

Ekonomski fakultet u Podgorici osnovan je 31. maja 1960. godine i predstavlja najstariju visokoškolsku instituciju u Crnoj Gori. Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja Fakultet je dobio brojna društvena priznanja, a najznačajnije – nagradu Oktoih – 1981. godine.

Na svečanosti je Nikola Milović predao dužnost dekana Mijatu Jocoviću.

Jocović je kazao da danas kada Ekonomski fakultet obilježava 62 godine postojanja i promoviše najbolje studente, sa ponosom ističe da je misija tog fakulteta da pruže kvalitetno obrazovanje ekonomistima svih profila koji će doprinositi progresu crnogorskog društva.

Prema njegovim riječima, Ekonomski fakultet se mijenjao tokom vremena, prihvatajući, kao svoju ideju vodilju, činjenicu da je promjena jedina konstanta u razvoju čovjeka i društva.

“Ugrađujući ovaj stav generacijama studenata i posvećeno im prenoseći znanje, Ekonomski fakultet je posijao sjeme od 14 hiljada diplomiranih studenata koji su obavljali ili danas obavljaju najodgovornije pozicije u privredi i državi”, rekao je Jocović, dodajući da to ovaj fakultet čini jednom od najznačajnijih institucija za razvoj države.

Bivšem dekanu Nikoli Miloviću predstavnici studentskih organizacija uručili su zahvalnicu za saradnju tokom prethodnih šest godina.

Dženana Đurković je u ime nagrađenih studenata zahvalila na podršci i posvećenosti, istakavši da Ekonomski fakultet predstavlja jedan od vodećih emancipatorskih centara u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS