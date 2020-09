URA: Uvoz hrane od 474 miliona EUR tragičan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uvoz hrane od 474 miliona EUR je tragičan, ocijenio je član Glavnog odbora Građanskog pokreta URA, Miodrag Đuranović, i dodao da se država mora okrenuti proizvodnji, poljoprivredi i stočarstvu.

On je saopštio da je Crna Gora djelovanjem dosadašnje vlasti stigla do 3,7 milijardi EUR duga ili oko 90 odsto bruto domaćeg prozivoda (BDP), a da će vjerovatno do kraja godine biti i 100 odsto, dok je već preko osam hiljada ljudi zvanično izgubilo posao, a sigurno je još toliko onih koji su radili na crno.

“Šta nam je činjeti u budućem periodu je za ozbiljnu analizu, ali je jedno sigurno, moramo se posvetiti proizvodnji, poljoprivredi i stočarstvu, jer su to grane u kojima možemo biti konkurentni sa cijenama a, ‘prave’ subvencije bi natjerale domaće proizvođače da se vrate, u ovom teškom periodu, djelatnostima od kojih će moći da prežive oni i njihove porodice”, naveo je Đuranović u saopštenju.

On smatra da nije normalno da se u državi koja ima Zetsku i Bjelopavlićku ravnicu uvezlo paradajza od skoro šest miliona EUR u prošloj godini.

“Uvozimo krompira za 3,5 miliona, luka 2,5 miliona, šargarepe 1,3 miliona, a krastavca milion EUR. Uvoz hrane od 474 miliona EUR ukupno je tragičan i sigurno je da u našoj državi veliki dio hrane koju uvozimo možemo i proizvesti”, rekao je Đuranović.

Prema njegovim riječima, uvoz jaja od dva miliona, vode od deset miliona, piva i vina od skoro 18 miliona, goveđeg i živinskog mesa od preko 35 miliona, a svinjskog od čak 52 miliona, govori da postoji ogroman potencijal za bavljenje stočarstvom i poljoprivredom.

Đuranović je naveo da je suštinski problem koji udaljava ljude od bavljenja tim djelatnostima tržište.

“Naši trgovački lanci moraju imati puno više sluha da domaći proizvođači imaju prednost i prostor na policama u objektima. Ako nemaju prostora u trgovinama, ako im snižavaju otkupne cijene, ako im ne plaćaju na vrijeme, onda ne možemo ni očekivati da se ljudi bave proizvodnjom”, kazao je Đuranović.

On je dodao da bi trebalo razmisliti i o zakonskoj normi od 30 dana u vezi sa plaćanjem uzete robe, da bi mogli svi na vrijeme završavati svoje obaveze i funkcionisati na pravi način.

“Po zakonu je 30 dana valuta plaćanja, pa bi jako značajno da to plaćanje bude u okviru zakonskih propisa. Ako oko milijardu EUR prihoduju trgovački lanci kod nas, onda je sigurno da imaju prostora puno više, za što širi domaći asortiman koji bi mnogim stanovnicima omogućio plasman i sigurnost. Na njima su sada velika odgovornost i očekivanja”, precizirao je Đuranović.

On se osvrnuo na primjere Bugarske i Češke, koje, kao članice Evropske unije (EU), u svojim maloprodajama imaju određeni prostor, procentualni, na policama, za domaće proizvode na svim sektorima.

“Pohvalno je kako je većina naših trgovina odreagovala u ovom periodu korone i forsirala domaće, uz nižu maržu i sekundarna izlaganja. Čak su to bile ideje i predlozi samih trgovačkih lanaca. To je pravac kojim bi trebalo da idemo u narednom periodu, jer su dobra saradnja trgovaca i proizvođača dobitna kombinacija za crnogorsku privredu”, zaključio je Đuranović.