Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorski zaliv jutros su uplovila dva broda, Wind Surf i Brilliance of the Seas.

“Jedrenjak-kruzer, Wind Surf, je na poziciju veza kotorske luke došao u sedam sati i 45 minuta, sa 186 putnika i 195 članova posade”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Luke Kotor.

Tu će se zadržati do 17 sati, kada će isploviti za italijansku luku Giardini Naxos.

Na poziciji sidra nalazi se kruzer Brilliance of the Seas, koji je stigao u šest sati i 30 minuta.

Na brodu se nalazi 1,33 hiljade putnika i 739 članova posade.

Planirano je njegovo isplovljavanje ka luci Ravena u Italiji u 20 sati.

