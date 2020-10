UNWTO: Pad svjetskog turizma u osam mjeseci 70 odsto

London, (MINA-BUSINESS) – U svijetu je zbog pandemije i ograničenja putovanja u prvih osam mjeseci bilo 70 odsto ili oko 700 miliona međunarodnih turističkih dolazaka manje nego u uporednom periodu prošle godine, saopšteno je iz Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

Iz UNWTO-a su naveli da su ograničenja putovanja, uvedena kao odgovor na pandemiju Covid-19, snažno pogodila globalni turizam, te da ga i dalje pogađaju, prenosi SEEbiz.

Oni su dodali da su time pogođene i sve svjetske regije i destinacije, jer su uvele razne mjere zaštite od pandemije.

Samo u julu je, prema novim podacima UNWTO-a, bilo 81 odsto manje međunarodnih turističkih dolazaka nego u uporednom periodu, dok ih je u avgustu bilo 79 odsto manje, što su i još teži minusi ako se zna da su ta dva mjeseca tradicionalno najprometniji za turizam.

“Pad do kraja avgusta od 70 odsto znači i gubitak od oko 730 milijardi USD prihoda od izvoza od međunarodnog turizma. To je više od osam puta veći gubitak nego što je turizam zabilježio u globalnoj ekonomskoj i finansijskoj krizi 2009. godine”, rekli su iz UNWTO-a.

Glavni savjetnik UNWTO-a, Zurab Pololikashvili, ocijenio je da to ima dramatične socijalne i ekonomske posljedice, jer dovodi u opasnost milione radnih mjesta i preduzeća. On je upozorio i da to traži hitnu potrebu za sigurnim novim pokretanjem turizma, na pravi i koordiniran način.

Kako globalno, tako su i sve svjetske regije i subregije u osam mjeseci ove godine imale velike padove međunarodnih turističkih dolazaka u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu najveći od gotovo 80 odsto regija Azije i Tihog okeana, koja je i prva bila na udaru uticaja Covida-19.

Regije Afrike i Bliskog istoka zabilježila je skoro 70 odsto manje dolazaka stranih turista, dok je tih dolazaka u Evropi bilo 68 odsto manje, a u Sjevernoj i Južnoj Americi 65 odsto manje.

Za Europu, koja je najposjećenija regija, iz UNWTO-a dodaju da je nešto manje minuse dolazaka stranih turista imala u julu i avgustu nakon postepenog ponovnog otvaranja granica, ali i da je to bio oporavak kratkog vijeka, jer su se već u avgustu počela uvoditi nova ograničenja.

Iz UNWTO-a su ponovili i raniju prognozu da će ova godina, ako se nastavi rast broja zaraženih, završiti padom međunarodnih turističkih dolazaka od skoro 70 odsto u odnosu na prošlu.

“Potražnja za putovanjima i dalje je slaba zbog stalne neizvjesnosti oko pandemije i slabog povjerenja, a oporavak međunarodne potražnje moguće je u ovakvim okolnostima očekivati uglavnom u trećem kvartalu naredne godine”, rekli su iz UNWTO-a.

Ipak, oko 20 odsto stručnjaka koje je okupio UNWTO smatra i sugeriše da bi se povratak turizma u jačem obliku mogao dogoditi tek 2022. godine, jer ne očekuju da će se ograničenja putovanja kao glavna prepreka na putu oporavka brzo ukidati, niti da će se brzo vratiti povjerenje i sigurnost putnika kada je riječ o putovanjima.