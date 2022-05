Ujednačen regionalni razvoj prioritet Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ujednačen regionalni razvoj Crne Gore biće jedan od neizostavnih prioriteta u radu nove Vlade, sa posebnim fokusom na razvoj sjeverne regije, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da je Ibrahimović danas u posjetu primio rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori Pitera Lundberga sa saradnicima iz agencija UNOPS i UNIDO.

Navodi se da je na sastanku potvrđena dobra saradnja Crne Gore i UN-a i da su razgovarali i o izazovima koje nose trenutna unutrašnja i regionalna dešavanja.

Ibrahimović je poručio da će ujednačen regionalni razvoj Crne Gore biti jedan od neizostavnih prioriteta u radu nove Vlade.

“Sa posebnim fokusom na razvoj sjeverne regije u kojoj dominira zastupljenost nacionalnih prirodnih resursa koji trenutno nijesu iskorišćeni“, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da će odlučno raditi na jačanju svijesti građana, kao i na iznalaženju mehanizama za snažnija i vidljivija ulaganja u taj region.

Ibrahimović je rekao da je investicioni razvoj Crne Gore usklađen sa Agendom održivog razvoja do 2030. godine.

„Rad na promovisanju zelene energije kroz projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, promocija energetskih potencijala i neodložan rad na unapređenju transportne infrastrukture su ključne sfere na kojima će se ubrzano raditi“, poručio je Ibrahimović.

Lundberg je kazao da je zadovoljan povodom izrade novog petogodišnjeg programa saradnje između Crne Gore i UN-a, koji je pripremljen u konsultaciji sa Vladom i na osnovu prethodno urađene Analize stanja u zemlji.

On je naveo da je jasno da svi uspješni procesi počinju saradnjom i dobro izgrađenim partnerskim odnosima.

„Optimista sam jer Crna Gora jasno prepoznaje važnost multilateralizma i apsolutno je partnerski orijentisana na saradnju sa međunarodnom zajednicom, kako bi se što efikasnije suočavala sa svim izazovima na putu ka Evropskoj uniji“, kazao je Lundberg.

Ibrahimović i Lundberg su se usaglasili o neophodnosti organizovanja zajedničkog sastanka, na nivou Vlade, kako bi se sinhronizovano radilo na razvoju koherentnih mehanizama i strategija za unapređenje saradnje sa razvojnim partnerima, uključujuči i investicije u regionalni razvoj.

