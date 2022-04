UCG će podržati razvoj blokčejn tehnologije

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) svoje kapacitete, ekspertizu i znanje staviće na raspolaganje i pružiti punu podršku razvoju blokčejn tehnologije, kazao je rektor UCG Vladimir Božović.

Božović je rekao da je Crna Gora, posjetom pionira u blokčejn tehnologijama i kriptovaluti, danas je centar svijeta.

On se danas sastao sa ministrom finansija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem i suosnivačom Ethereum fondacije Vitalik Buterinom i njegovim saradnicima.

Iz UCG su kazali da je posjeta uslijedila neposredno nakon održanog panela “Budućnost sad! Nova era crnogorskih finansija”, za koju je javnost, kako se navodi, pokazala veliko interesovanje.

Među panelistima su i svjetski stručnjaci u oblasti prava koji su došli da pomognu Ministarstvu u izradi zakonske regulative neophodne za privlačenje investicija.

„Vrlo je neuobičajeno da se tako napredna priča o tehnologiji dešava ovdje u Crnoj Gori. Univerzitet Crne Gore će svoje kapacitete, ekspertizu i znanje staviti na raspolaganje i pružiti punu podršku pokretanju procesa koji će biti od koristi cijelom crnogorskom društvu”, rekao je Božović.

On je predstavio panelistima UCG i rekao da se nada da će ta institucija biti buduće mjesto njihovog predavanja.

Spajić je ukazao da je na danas održanom panelu bilo riječi o nevjerovatnim mogućnostima koje blokčejn tehnologija pruža i koje se moraju iskoristiti.

“Ona nije prepoznata u našem zakonodavstvu te zbog toga postoji želja da se koncipira zakon koji će podržati Crnu Goru da bude lider u digitalizaciji finansija”, dodao je on.

Spajić je ukazao da je do sada razgovarao sa rektorom Božovićem na temu blokčejn tehnologija i mogućnostima da ona postane dio kurikuluma UCG.

Panelisti su zahvalili na gostoprimstvu UCG-u i iskazali interesovanje za sva buduća moguća istraživanja koja bi crnogorski naučnici realizovali na tom polju.

