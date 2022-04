U pet sjevernih opština kontrolisana 73 objekta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička inspekcija je tokom proteklog vikenda, u saradnji sa Upravom policije i komunalnim službama, sprovela akcijske kontrole u pet opština na sjeveru, tokom kojih su kontrolisana 73 objekta i donijeta tri rješenja o zabrani rada.

Iz Uprave za inspekcije poslove (UIP) saopštili su da je turistička inspekcija, u saradnji sa Upravom policije i komunalnim službama, sprovela akcijske kontrole u Beranama, Andrijevici, Gusinju, Plavu i Rožajama.

Inspektori su kontrolisali upotrebu duvanskih proizvoda, kao i odobrenja za rad, izdavanje fiskalnih računa i posjedovanje cjenovnika.

„Kontrolisana su 73 ugostiteljska objekta, pri čemu su u devet konstatovane nepravilnosti, usljed čega je izdato 12 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2,55 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Izdata su tri rješenja o zabrani rada, pri čemu jedan od objekata nije pečaćen, jer se u istom prostoru nalaze aparati igre na sreću.

„Kako je ranije i najavljeno, nadležne inspekcije nastaviće da kontrolišu sprovođenje zakona i akcijama ovog tipa nastojati da navedu sve vlasnike ugostiteljskih objekata na poštovanje zakonskih normi“, zaključuje se u saopštenju.

