U Kotoru zadovoljni sezonom

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor je zadovoljna turističkom sezonom i ostvarenim prihodima, što je rezultat Vladine politike o otvorenosti granica i podrške turističkoj privredi, saopštio je predsjednik te lokalne samouprave, Vladimir Jokić.

On je nakon sastanka sa ministrima finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, Milojkom Spajićem i Jakovom Milatovićem, i predsjednicima opština Budva, Tivat i Herceg Novi, ocijenio da postoji veoma dobra saradnja te četiri lokalne samouprave sa Vladom.

“Ohrabruje razumijevanje koje imamo od Vlade, što će nam omogućiti da možemo da krenemo sa pripremom i realizacijom važnih infrastrukturnih projekata koji će ovaj region značajno unaprijediti i promijeniti, ali i stvoriti preduslove da se još više novca upravo iz ovog regiona generiše za cijelu Crnu Goru”, poručio je Jokić.

On je na radnom sastanku posvećenom analizi turističke sezone i razvojnim projektima primorskih opština, kazao da se sada stvaraju uslovi da se ozbiljni kapitalni projekti koji su decenijama stajali u fiokama počnu realizovati.

Iz Kabineta Opštine Kotor je saopšteno da su Spajić i Milatović naveli da su zadovoljni nivoom koordinacije koji je ostvaren sa te četiri opštine i najavio je da će uskoro biti predstavljen pilot projekat jedinstvene liste projekata za kapitalne investicije za sljedeću godinu.

“Očekujemo rekordni kapitalni budžet za sledeću godinu i želimo baš da ove četiri opštine kandiduju što više projekata”, poručio je Spajić.

On je ponovio da će za narednu godinu imati problem sa brojem prijavljenih projekata, a ne sa novcem, te da će kapitalni budžet za narednu godinu moći da odgovori potrebama građana cijele Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS