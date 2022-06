U Crnoj Gori trenutno 39 hiljada gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori trenutno boravi 39 hiljada gostiju, 74 odsto više nego prošle godine, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da se, sudeći prema trenutnim podacima, očekuje uspješna sezona.

Đurović je Mediabiro kazao da je nakon fantastične predsezone, sezona krenula odlično, o čemu svjedoče i podaci tutističkih organizacija.

“Oni govore da imamo blizu 39 hiljada gostiju, što je 74 odsto više nego u istom periodu prošle godne, a tri odsto više u odnosu na 2019. godinu. Idemo da obaramo rekorde, idemo ka boljoj godini od rekordne 2019. Dobrodošli u Crnu Goru, čekamo vas”, poručio je Đurović.

On je kazao da očekuje goste iz čitavog svijeta.

“Očekujemo goste sa Zapada, iz skandinavskih zemalja, iz regiona. Bio sam u Srbiji i pozvao sam ljude. Idem u četvrtak u Bosnu i Hercegovinu (BiH) i njima ću reći isto. Svima iz regiona poručujem – Dobrodošli u Crnu Goru”, rekao je Đurović.

