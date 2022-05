Turizam pokretačka snaga ta ekonomski rast regiona

Tirana, (MINA-BUSINESS) – Turizam ima ogroman potencijal kao glavni katalizator za otvaranje novih radnih mjesta i pokretačka je snaga za ekonomski rast posebno za regije koje zavise od turizma, poput ove, ocijenila je generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), Majlinda Bregu.

Ona je na otvaranju ministarske konferencije Uklanjanje barijera za održivi razvoj turizma na Zapadnom Balkanu danas u Tirani kazala da je 2019. godine više od 12 miliona ljudi posjetilo Zapadni Balkan, što je donijelo dobit od 7,2 milijarde EUR.

„Period poslije pandemije prošle godine pokazuje oporavak od 70 odsto svih turističkih posjeta, dok su regionalna putovanja na ZB dosegla nivo od 92 odsto u odnosu na period prije pandemije“, navela je Bregu.

Međutim, turizam će, kako smatra, biti treći sektor koji će biti pogođen ratom u Ukrajini. Oslanjanje na dolaske ruskih turista u nekim ekonomijama Zapadnog Balkana je izuzetno veliko.

„Na primjer, Rusi su činili 15 odsto svih stranih turista u Crnoj Gori 2019. godine. A sektor putovanja i turizma doprinosi bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore sa 13 odsto. Ostale ekonomije na Zapadnom Balkanu manje se oslanjaju na ruske turiste“, rekla je Bregu.

Prema njenim riječima, ukupan broj stranih državljana koji su posjetili Albaniju u prošloj godini porastao je 114 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigao je 5,7 miliona, a većina posjetilaca su iz susjednih ekonomija.

„Balkan barometar za ovu godinu pokazuje da su Crna Gora i Srbija sa po 12 odsto i Albanija sa 11 odsto imale najviše posjeta iz drugih ekonomija u regiji. Dok je 53 odsto ispitanika koji su putovali unutar regije putovali turistički. Turizam ima veliki potencijal da ubrza napredak i prijetnje transformira u prilike ako se njima dobro i mudro upravlja“, dodala je Bregu.

Skup su, zajedno sa Bregu, otvorili ministarka turizma i životne sredine Albanije Mirela Kumbaro, gradonačelnik Tirane Erion Veliaj i vršilac dužnosti šefa Evropske delegacije u Albaniji Alexis Hupin.

Zatim su, kako je saopšteno iz RCC-a, uslijedila četiri tematska panela, sa mnoštvom panelista među kojima su ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Tatjana Matić, ministar ekonomije Sjeverne Makedonije, Kreshnik Bekteshi, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, ministarka trgovine i industrije Kosova Rozeta Hajdari, i generalna direktorka u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Aleksandra Gardašević-Slavuljica.

Bregu je kazala da je za sve otvoreno pitanje – kako pozicionirati ZB na svjetskoj turističkoj mapi.

„Uklanjanje prepreka je prvi korak, zatim omogućiti slobodno kretanje ljudi širom regije i olakšati put koristeći dobar zalet naše regije koja je postala zona besplatnog rominga prošle godine, što je dovelo do povećanja korištenja podataka do 500 odsto. Zato smo počeli raditi na smanjenju troškova rominga između Zapadnog Balkana i Evrope, a ZB i EU će 8. juna započeti proces usklađivanja politika i regulatornih praksi“, rekla je Bregu.

Ona je navela da je potrebno promovisati i izgraditi novi imidž i podržavati inovativne ideje o turizmu, posebno one koje dolaze od mladih.

„Zato što se naša regija prazni – 61 odsto mladih želi otići. Ako ne osmislimo kreativne, demokratske i pametne politike da ih zadržimo kod kuće, oni – inovatori koji utiru put za još inovacija napustiće naše zajednice, naš grad, naše zemlje. Prošle godine smo pokrenuli Futourismo i nagradili sedam najefektivnijih i najinovativnijih predloga. To je dobar korak u pravom smjeru, pa sa novim krugom nastavljamo nakon ljeta”, kazala je Bregu.

Sporedni događaj Prevazilaženje trenutnih izazova u turističkoj djelatnosti održaće se u Tirani sjutra, na kojem će se okupiti turoperatori, kreatori politika i nacionalne turističke organizacije Zapadnog Balkana, koji će razgovarati o izazovima u turističkoj djelatnosti i daljim koracima na unapređenju turističke ponude regije.

Sektor turizma može otvoriti dobra radna mjesta za inkluzivni i održivi rast, smanjiti siromaštvo i ponuditi podsticaje za očuvanje životne sredine – što je način da se pomogne tranziciji ka regiji koja je inkluzivnija, otvorenija i otpornija na krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS