Turistička ponuda Tivta predstavljena u Zagrebu i Banjaluci

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Tivat predstavila je turističku ponudu grada na međunarodnim sajmovima turizma u Zagrebu i Banjaluci, saopštili su njeni predstavnici.

TO Tivat je, zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, promovisala novitete u ponudi, kao i avio-linije koje otvaraju bolje mogućnosti za dolazak gostiju sa ta dva regionalna tržišta.

Iz tivatske TO su podsjetili da od 5. juna startuje nova avio-linija, koja će iz Banjaluke za Tivat saobraćati tri puta sedmično do sredine septembra. Iz Zagreba već postoje linije za Crnu Goru, avionima niskobudžetne avio-kompanije Ryanair, koja saobraća dva puta sedmično za Podgoricu.

“Veliko interesovanje za Tivat pokazali su posjetioci oba sajma, a akcenat je, pored aktuelnih avio-linija, bio i na cijenama hotelskog i privatnog smještaja. Posjetioci su se interesovali za pješačenje, biciklizam, kampove, kao i ponudu sjevera Crne Gore i nacionalnih parkova”, navodi se u saopštenju.

Sajam u Zagrebu posjetili su mnogi poznati blogeri i influenseri koji su u sklopu sajamskog programa imali veoma posjećena predavanja. Na sajmu je održana i nagradna igra u kojoj je hotel Villa Royal dodjelio vikend za dvije osobe u Tivtu.

Iz TO Tivat su saopštili da je Banjaluka i cjelo područje tog dijela Bosne i Hercegovine veoma značajno emitivno tržište. Sajam u Banjaluci okupio je oko 70 izlagača iz regiona, dok se na jedinom sajmu turizma u Hrvatskoj ove godine, pored domaćina, predstavilo još 12 zemalja svijeta.

“Na oba sajma je predstavljena ponuda hotela The Chedi Luštica bay. The Chedi hotel je predstavio svoj proizvod na tržistima Bosne i Hercegovine i Hrvatske partnerima koji rade crnogorsko primorje i iskoristio priliku da obnovi saradnju, kao i učvrsti i otvori nove poslovne odnose”, navodi se u saopštenju.

U Banjaluci se pored The Chedi hotela predstavila i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro.

Iz TO Tivat su najavili da u maju slijedi i intenzivna tradicionalna roadshow kampanja u gradovima regiona na kojoj će se nastaviti aktivnosti u cilju promocije turističke ponude destinacije za predstojeće ljeto.

