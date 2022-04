Tokom predstojećih praznika dežurni inspektori na usluzi građanima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani će tokom predstojećih praznika biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa nekim od dežurnih tržišnih inspektora kako bi prijavili eventualna kršenja zakonskih propisa, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

“Podsjećamo sve privredne subjekte, koji se bave trgovinom na veliko i malo, da je pred nama Praznik rada, pa su praznični, odnosno neradni dani nedelja, ponedjeljak i utorak”, navodi se u saopštenju.

Građani se mogu obratiti i pozivom na Call centar 080 555 555 gdje će dežurati službenici do 12 sati, a nakon toga prijavu mogu ostaviti i našoj automatskoj sekretarici a istu će službenici proslijediti na dalju nadležnost već sljedećeg dana.

“Zakonom o unutrašnjoj trgovini zabranjen je rad trgovinama tokom prazničnih dana, a kao izuzetak za koje ova zabrana rada ne važi navedene su apoteke, specijalizovane prodavnice ili kiosci za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme, benzinske stanice i prodavnice za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica, pijace, štandovi – tezge, vitrine i automati izvan pijaca i pokretne prodavnice, prodavnice, kiosci i automati smještenim unutar zatvorenih područja autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka, štandovi i kiosci u kojima se prodaje roba za vrijeme održavanja priredbi, festivala i manifestacija, sajmova i za vrijeme javnog prikazivanja kinematografskih djela, kao i skladišta za trgovinu na veliko”, navodi se u saopštenju.

Iz UIP-a su upozorili i apelovali na sva preduzeća na koja se odnosi propisano ograničenje, da poštuju predmetnu obavezu, kako ne bi došli u situaciju da organ nadzora nadležan za primjenu propisa – Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnih inspektora preduzima propisane upravne mjere i radnje i izriče novčane kazne.

“U svako doba građani se mogu obratiti dežurnim tržišnim inspektorima koji će postupati bez odlaganja i o tome obavijestiti glavnog mjesnog inspektora”, navodi se u saopštenju.

Kontakt telefoni dežurnih tržišnih inspektora su 068 808 875, 068 808 873 i 067 260 644.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS