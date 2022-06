The Finest from Montenegro izlaže u Delti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brend The Finest from Montenegro će, u okviru projekta podrške kreativnom preduzetništvu, do kraja mjeseca izlagati u šoping molu Delta City autentične domaće prehrambene proizvode visokog kvaliteta i iz svih krajeva Crne Gore.

Projekat podrške kreativnom preduzetništvu realizuje Glavni grad Podgorica, u saradnji sa tržnim centrom Delta City i marketinškom agencijom Strategist.

Iz PG Biroa su kazali da brend The Finest from Montenegro želi da domaće proizvođače približi kupcima, prvenstveno lokalnom stanovništvu, ali i turistima koji će moći da sa sobom ponesu uspomenu iz Crne Gore, u formi „gastro suvenira“.

“Istovremeno, na taj način žele da predstave javnosti ono najbolje što se proizvodi u Crnoj Gori i pruže pomoć svim akterima u procesu plasmana njihovih jedinstvenih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

The Finest from Montenegro promocijom domaćih proizvoda daje doprinos i jačanju crnogorske ekonomije.

“The Finest from Montenegro planira organizovanje promotivnih aktivnosti i prodajnih akcija, prezentacije novih proizvoda i degustacije”, dodaje se u saopštenju.

Iz PG Biroa su podsjetili da su kroz ovogodišnji konkurs za kreativne preduzetnike svoju ponudu predstavili domaći brendovi Drvce dizajn, GuGu marame za dojenje, Duga Toys, Winner Group i Shtrikarica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS