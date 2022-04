Svečano obilježen Dan Centralne banke i decenija Muzeja novca

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Dan Centralne banke (CBCG) i jubilej – deset godina od osnivanja Muzeja novca CBCG, danas su svečano obilježeni u njegovim prostorijama na Cetinju.

Osvrćući se na prethodnih deset godina Muzeja novca, guverner Radoje Žugić kazao je da je Centralna banka njegovim osnivanjem željela da posjetioce upozna sa novcem koji je kroz vjekove cirkulisao na našim prostorima, da im omogući jedinstveni numizmatički osvrt na dio crnogorske prošlosti, ali i da ih upozna sa ekonomskom istorijom Crne Gore.

“Od početnog, skromnog fonda Muzeja, njegovim kontinuiranim obogaćivanjem, kroz otkupe, ustupanja od strane drugih institucija, donacije i poklone, došlo se do današnjeg broja od preko dvije hiljade eksponata“, kazao je Žugić.

On je naveo da je njihova želja bila i da doprinesu podizanju opšteg nivoa znanja najšire javnosti o istoriji novca, ulozi Centralne banke u društvu i ostalim finansijskim temama.

„Uz brojne druge aktivnosti koje Centralna banka realizuje, Muzej novca predstavlja važan segment društvene odgovornosti naše institucije“, naglasio je Žugić.

Otvarajući izložbu likovnih radova predškolaca JPU „Zagorka Ivanović“ sa Cetinja na temu Muzej novca, Žugić je istakao da su kroz rad i trud uložen u pripremu radova, najmlađi na najljepši način, kroz izraz svoje kreativnosti i talenat, doprinijeli onome što je zajednički cilj svih nas – a to je očuvanje i njegovanje bogatog i jedinstvenog crnogorskog kulturnog nasljeđa.

Povodom značajnog jubileja, Centralna banka je omogućila besplatan ulaz u Muzej novca do kraja godine.

Događaju su prisustvovali članovi Savjeta Centralne banke, rukovodstva Prijestonice Cetinje i predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori.

Dan CBCG 11. april, pored svečanosti na Cetinju, obilježava se i akcijom dobrovoljnog davanja krvi zaposlenih. Ranije danas, dodijeljene su Godišnje nagrade za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS