Striković: Smanjena stopa PDV-a na pelet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je jednoglasno usvojila predlog Socijaldemokratske partije (SDP) da se pelet za ogrjev oporezuje po nižoj stopi poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Poslanik SDP-a, Adnan Striković, rekao je da se umanjenjem poreske stope sa 21 odsto na sedam odsto stvaraju uslovi za značajnije smanjenje cijene tog ekološki prihvatljivog goriva, koje koristi hiljade domaćinstava u Crnoj Gori.

“Već duži niz godina pelet predstavlja jedan od ekoloških modela grijanja, koji pri sagorijevanju znatno manje zagađuje životnu sredinu u odnosu na ugalj ili drvo za ogrjev, odnosno pri njihovoj upotrebi gotovo da ne postoji emisija gasova”, naveo je Striković u saopštenju.

Prema njegovim riječima, pelet je gorivo koje se dobija od drveta i drvenog otpada procesom mljevenja, sušenja i presovanja pod visokim pritiskom.

“U našoj zemlji je prepoznata ekološka prednost ovog goriva, pa je tako država duži niz godina davala beskamatne kredite za kupovinu opreme za grijanje na pelet, a u Opštini Pljevlja i subvencije građanima i privredi za nabavku samog peleta”, podsjetio je Striković.

U SDP-u su, kako je rekao, uvjereni da je, pored ekološke prednosti, potrebno uložit napor kako bi ovo gorivo bilo i ekonomski isplativo za crnogorske građane i privredu.

“Zbog toga smo predložili smanjenje stope oporezovanja, kako bi finalni proizvod bio znatno jeftiniji za crnogorske potrošače”, objasnio je Striković.

On je saopštio da se u SDP-u nadaju da će i proizvođači shvatiti značaj tog stimulansa za korišćenje peleta i dati svoj doprinos da u narednoj sezoni grijanja bude dovoljno peleta za sve crnogorske potrošače i da njegova cijena bude značajno niža.

“Takođe, potrebno je uključiti i resorna ministarsva i lokalne samouprave kako bi se obezbijedile i dodatne subvencije, čime bi se značajno smanjilo emitovanje štetnih gasova i čestica, pogotovo u sjevernim opštinama, koje je često preko dozvoljenih limita”, kazao je Striković.

U SDP-u su sigurni da će ovo smanjenje poreza dodatno stimulisati korišćenje obnovljih izvora energije, ali i povećati proizvodnju, zaposlenost i poreske prihode.

