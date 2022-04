Smanjili prognozu rasta crnogorske ekonomije na 3,8 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni monetarni fond (MMF) snizio je u najnovijim aprilskim prognozama procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,8 odsto.

MMF je u oktobru prošle godine prognozirao rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5,6 odsto za ovu godinu.

U novom aprilskom izvještaju MMF-a, Globalni ekonomski izgledi, u koji je agencija Mina-business imala uvid, navodi se da bi crnogorski BDP u narednoj godini trebalo da ojača 4,2 odsto.

Stručnjaci MMF-a u izvještaju procjenjuju rast crnogorske ekonomije u 2027. godini od tri odsto.

Rast BDP-a u prošloj godini iznosio je 12,4 odsto.

Za grupu evropskih ekonomija u nastajanju i u razvoju, MMF prognozira pad aktivnosti u ovoj godini od 2,9 odsto, zbog teških posljedica rata u Ukrajini. U narednoj godini aktivnost bi, u toj grupi zemalja, trebalo da porastu 1,3 odsto, prenosi Hina.

Najsnažnije bi trebalo da ojača poljska i mađarska privreda, 3,7 odsto, a u stopu bi trebalo da ih prati Srbija, s prognoziranom stopom rasta u ovoj godini od 3,5 odsto.

Najslabiji rast MMF predviđa Bugarskoj, iskazan u prognoziranoj stopi rasta od 2,2 odsto.

MMF očekuje teške posljedice rata i u eurozoni, jer sankcije uvedene Rusiji teško pogađaju i Evropu, a posebno Njemačku.

Ekonomija eurozone trebalo bi ove godine da poraste 2,8 odsto, što je 1,1 procentni poen slabije od preliminarnih zimskih prognoza u januaru.

U narednoj godini, rast aktivnosti na području primjene zajedničke valute trebalo bi da uspori na 2,3 odsto.

U MMF-u prognoziraju da bi inflacija u eurozoni ove godine, pod uticajem rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, trebalo da skoči na 5,3 odsto, odnosno da oslabi na 2,3 odsto u narednoj godini.

Najviše je snižena MMF-ova prognoza ovogodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Njemačkoj, za 1,7 procentni poen, na samo 2,1 odsto.

U narednoj godini aktivnost bi u najvećoj evropskoj ekonomiji trebalo ponovo da ubrzaju, na 2,7 odsto.

Daleko najsnažniji rast aktivnosti među članicama eurozone trebalo bi ove godine da zabilježi Španija, 4,8 odsto.

MMF je blago snizio i prognozu rasta američke ekonomije u ovoj i narednoj godini, po 0,3 procentna poena, i sada očekuje da će u ovoj godini aktivnost porasti 3,7 odsto. U narednoj godini trebalo bi značajno da uspore na 2,3 odsto.

Kineska privreda trebalo bi ove godine da poraste 4,4 odsto, gotovo upola slabije nego u prošloj godini. Naredne godine rast bi, po MMF-u, trebalo da uspori na 5,1 odsto.

