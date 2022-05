Sjutra o razvoju finansijskih i tržišta kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Okrugli sto na temu Razvoj tržišta kapitala i finansijskih tržišta Crne Gore, koji organizuju Centralna banka (CBCG), Montenegroberza i Komisija za tržište kapitala, biće održan sjutra.

Iz CBCG su objasnili da je cilj okruglog stola afirmacija koncepta tržišnog načina prikupljana kapitala putem emisije hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Na događaju će govoriti viceguverner CBCG, Nikola Fabris, predsjednik Komisije za tržište kapitala, Zoran Đikanović, potpredsjednik Istanbulske berze i potpredsjednik Upravnog odbora Montenegroberze, Guzhan Gulay, izvršna direktorica Montenegroberze, Milena Vučinić i profesor Ekonomskog fakulteta, Saša Popović.

Na događaju će, kako je najavljeno, biti predstavljena i monografija pod nazivom Finansijska tržišta X.O, o kojoj će govoriti autor Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, kao i koautori profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Mališa Đukić i istraživač na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, Duško Bodroža.

Okrugli sto će biti održan u prostorijama CBCG u zgradi ZOP-a.

