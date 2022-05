Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjever Crne Gore ima ogromne neiskorišćene potencijale, saopštio je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, i dodao da će jedan od zadataka nove izvršne vlasti biti snažnije ulaganje u tu regiju.

“Moramo usmjeriti svoje aktivnosti kako bi uspostavili ravnotežu regionalnog razvoja Crne Gore koji ne smije imati alternative”, poručio je Ibrahimović.

Ibrahimović se, kako je saopšteno iz Ministarstva, danas sastao sa ambasadorom Belgije, Koenradom Adamom, ocijenivši da su diplomatski i bilateralni odnosi dvije zemlje dobri, ali da i te kako postoji potencijal da se unaprijede.

“Neophodno je naglasiti da članstvo u Evropskoj uniji (EU) ostaje prioritetno strateško opredjeljenje Crne Gore i jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih ciljeva, a da će nova Vlada, u punom kapacitetu svojih zalaganja, još odlučnije trasirati put ka tome da Crna Gora bude naredna država koja će postati punopravna članica EU”, rekao je Ibrahimović.

On je konstatovao da Crna Gora i Belgija imaju odličnu saradnju na državnom nivou, a da su dobri politički odnosi dobar osnov za jačanje ekonomske i privredne saradnje.

Današnji susret je takođe bio prilika da se afirmiše investicioni potencijal crnogorske privrede.

„Sagovornici su zaključili da strateško partnerstvo dvije prijateljske zemlje ima tendenciju dodatnog osnaženja koje se ogleda u sve većoj zainteresovanosti belgijskih kompanija za ulaganja u infrastrukturne i druge velike projekte u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

