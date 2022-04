Sidrište za putničke brodove u Luci Zelenika zajednički interes

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Korišćenje Luke Zelenika kao sidrišta za putničke brodove je u zajedničkom interesu grada i države, jer doprinosi privrednom i turističkom razvoju, poručeno je na sastanku predstavnika lokalne vlasti, Ministarstva kapitalnih investicija, Morskog dobra i kompanije Mješovito, kao vlasnika Luke.

Svi učesnici sastnanka su kazali da su spremni da intenzivno sarađuju kako bi bilo riješeno pitanje dodjele koncesije, koja je neophodna za ulaganje u Luku i njeno dobro funkcionisanje, kao i da će zajedno raditi na tome da Zelenika u najkraćem roku dobije sidrište za putničke brodove.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Zoran Radunović, najavio je da će interresorna komisija u najkraćem roku donijeti odluku o korišćenju zeleničke luke kao sidrišta.

„Odluku donosi interresorna komisija, koja je već u dobroj mjeri formirana. Očekujemo još predstavnike iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave carina, a potom bi komisija u najkraćem periodu, u roku od sedam dana, mogla da donese odluku i da počnemo da koristimo Luku Zelenika kao sidrišta za kruzere“, kazao je Radunović.

On, kako je saopšteno iz Opštine Herceg Novi, smatra da je to Ministarstvo najpozvanije da riješi problem sidrišta u zeleničkoj luci, zbog čega su na tome intenzivno radili u prethodnom periodu.

„Zadatak je i da obezbjedimo sigurno i bezbjedno prebacivanje putnika sa tenderima iz zeleničke ka luci Škver. Dolazak većih kruzera na teritoriju opštine Herceg Novi će mnogo doprinijeti razvoju turizma“, kazao je Radunović.

Potpredsjednik Opštine, Mirko Mustur, rekao je da je sastanak bio sadržajan i kvalitetan, a u pravcu uspostavljanja sidrišta za putničke brodove u luci Zelenika, što je kompleksan proces. On je potvrdio da postoji veliko interesovanje za ovu luku.

„Najveći uspjeh će biti da u narednom periodu imamo dogovoren organizovan dolazak brodova većeg broja kompanija, da budu zadovoljni i agenti i svi oni koji se bave ovom vrstom turizma“, kazao je Mustur.

On je dodao da će na ovaj način, uz zeleničku, biti afirmisana i luka Škver, koja će biti mjesto iskrcaja i početka tačka za dalji obilazak grada.

Morsko dobro je saglasno da se obnovi sidrište u Luci Zelenika, a direktor tog preduzeća Mladen Mikijelj je uvjeren da će za dva mjeseca doći do predloga za koncesiju. Zadovoljan je uspostavljenom saradnjom između investitora, Opštine Herceg Novi i Morskog dobra.

„Na ovaj način, sve teme se problematizuju na samom sastanku i dođe se do rješenja koje odgovara svima. Napravili smo red koraka kako bismo došli do konačnog rješenja, do konačnog proizvoda, koji će, siguran sam biti na korist, prije svega, građana Herceg Novog, to nam je cilj. Kao što znate, krenuli smo u priču da u svaki projekat uključujemo Opštinu“, rekao je Mikijelj.

On je naveo da su definisali stvari i dodao da je siguran da će kroz neka dva mjeseca doći do predloga koncesije koji će biti upućen Vladi.

Kako je na sastanku objašnjeno, neophodno je da preduzeće Mješovito, kao vlasnik i investitor, obezbijedi koncesiju, nakon čega će Ministarstvo kapitalnih investicija obaviti provjeru ispunjenosti uslova za određivanje Luke Zelenika kao trgovačke.

Predsjednik Odbora direktora Mješovitog, Božidar Draganić, rekao je da vjeruje da će koncesioni akt biti potpisan do kraja godine.

„Nije ovo prvi put da smo mi izrazili interesovanje oko koncesije. To je proces koji traje već desetak godina, a konačno u zadnje vrijeme imamo niz konstruktivnih i efikasnih sastanaka. Smatram da idemo u pravcu da konačno Luka Zelenika postane operativna, u interesu nas kao vlasnika, i naravno u interesu države i opštine Herceg Novi“, rekao je Draganić.

On je potvrdio da su na današnjem sastanku svjedočili vrlo izraženoj volji i spremnosti, prije svega Opštine, a zatim i Morskog dobra i Ministarstva kapitalnih investicija da se ubrzaju neophodne procedure kako bi koncesioni akt bio potpisan do kraja godine.

Sastanku su u ime Opštine Herceg Novi prisustvovali predsjednik Opštine Stevan Katić, predsjednik Skupštine opštine Ivan Otović, potpredsjednici Opštine Mirko Mustur i Vesna Samardžić, sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović, sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladimir Velaš, menadžer Opštine Dušan Vukić i direktor Agencije za upravljanje gradskom lukom, Božo Ukropina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS