Service charge nije bakšiš već naknada za uslugu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupacija ugostitelja pri Privrednoj komori (PKCG) je, da bi dodatno uvećala zarade zaposlenih, inicirala uvođenje kategorije service charge.

„To nije napojnica ili bakšiš, i ne isključuje je, već je to naknada za uslugu koja bi se obračunavala u određenom procentu na iznos fiskalnog računa“, objasnili su iz PKCG.

Sredstva sa te pozicje bi se koristila isključivo za uvećanje zarade svih zaposlenih – kuvara, konobara, spremačica, recepcionera, sa izuzetkom menadžmenta.

„Sve bi se dodatno preciziralo internim aktima u kojima bi se navelo da li će se ovaj dodatak na zaradu isplaćivati jednom ili dva puta mjesečno i slično“, dodaje se u saopštenju.

Iz PKCG su rekli da bi to pravo bilo opciono i poslodavci bi mogli da izaberu da li žele da svojim zaposlenima obezbijede dodatak na zaradu i na taj način postali konkurentniji na tržištu rada i za sebe obezbjedili kvalitetnu radnu snagu.

„Kako je kategorije service charge novina u Crnoj Gori, sve treba definisati kroz zakonodavni okvir i poreski tretman, kako bi koristi imala i država i zaposleni“, poručili su iz PKCG.

Iz PKCG su željeli da dodatno pojasne pojam odnosno kategoriju service charge, jer je, kako tvrde, nakon sjednice Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva, u javnosti došlo do miješanja tog pojma sa bakšišom odnosno napojnicom, što ta kategorija svakako nije.

Iz PKCG su kazali da je deficit kadra sa odgovarajućim znanjima i vještinama prisutan u skoro svim segmentima u turizmu.

Posebno je izražen problem nedostatka radne snage na sezonskim poslovima u turizmu i predstavlja jednu od biznis barijera.

„Bez kvalitetnog kadra nema razvoja turizma. Biznis traži ljude koji posjeduju znanja i vještine i koji su spremni i opredijeljeni da brzo uče i usvajaju nova znanja. Odlivu kvalifikovanog kadra u turizmu je djelimično doprinio i spori rast ličnih dohodaka“, zaključili su iz PKCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS