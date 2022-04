SD najavio predlaganje proceduralno nespornih rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijaldemokrata (SD) predložiće pravno i proceduralno nesporno rješenje kako bi se na sjednici Skupštine, koja je zakazana za četvrtak, glasalo o predloženim izmjenama zakona koji bi trebalo da omoguće korekciju cijena goriva i namirnica.

Potpredsjednik SD-a, Boris Mugoša, rekao je da postoje određene nelogičnosti u predloženom dnevnom redu sjednice zakazane za četvrtak. On je naveo da bi se, prema predloženom dnevnom redu, o tačkama koje se odnose na predložene izmjene zakona o akcizama na gorivo i porezu na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne proizvode za ljudsku ishranu, kao i predlogu zakona o ograničenju cijena proizvoda, čiji je predlagač Vlada, raspravljalo nakon izbora nove.

On je dodao da postoji normativno ograničenje da se te tačke, u formi koja je predložena, raspravljaju nakon izbora nove vlade.

„Uostalom, ne mogu nakon izbora nove vlade predloge zakona u Skupštini obrazlagati predlagači, odnosno ministri prethodne vlade, a u slučaju njihovog neprisustva u Skupštini razmatranje akta se odlaže“, saopštio je Mugoša.

On je najavio da će, zbog važnosti preduzimanja hitnih mjera u pravcu korigovanja cijena goriva i namirnica koje su drastično porasle u prethodnih godinu i po, poslanici SD-a predložiti pravno i proceduralno nesporno rješenje za tu situaciju kako bi se na sjednici izglasali navedeni zakoni.

Mugoša je objasnio da će oni tražiti dopunu dnevnog reda sjednice sa predlogom zakona poslanika SD-a, kojim se omogućava korigovanje akciza, odnosno cijena goriva, koji je dostavljen u skupštinsku proceduru prije više od dva mjeseca.

“Kako je to predlog poslanika, nema normativnih smetnji da se o njemu raspravlja na sjednici u četvrtak”, rekao je Mugoša.

On je kazao da SD ima predlog rješenja i za dva preostala zakona, koji se odnose na smanjenje PDV-a na osnovne proizvode za ljudsku ishranu i ograničavanje cijena proizvoda, kako bi i oni mogli biti izglasani na sjednici u četvrtak, sa kojima će narednih dana upoznati javnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS