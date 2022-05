Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam poslova, Job Fair, doprinosi smanjenju nezaposlenosti u društvu, jer studenti imaju priliku da se u direktnom kontaktu sa predstavnicima 14 kompanija informišu o željenom poslu, praksi ili stručnom osposobljavanju, kao i da predaju biografije poslodavcima.

Job Fair, koji je danas otvoren u sali Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore (UCG), organizuje Studentska organizacija EESTEC LC iz Podgorice, u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG).

Dekan Elektrotehničkog fakulteta, Saša Mujović, podsjetio je da ta naučno-obrazvna institucija 60 godina uspješno sprovodi svoju misiju – generisanja inžinjerskog kadra u oblasti energetike i informaciono-komunikacionih tehnologija.

„Vrijedni rezultati koje smo postizali i koje postižemo nam ne daju za pravo slavodobitno odmaramo na lovorikama, jer onaj ko se uhvati u koštac sa elektrotehnikom, taj je unaprijed osuđen na stalnu potrebu da uči i da se usavršava“, rekao je Mujović.

On je sajam, koji se održava drugi put, ocijenio važnim, jer se licem u lice srijeću akademska zajednica i predstavnici privrednog sektora, prenosi PR Centar.

„Loptica je i dalje u našem dvorištu, i mi smo, kao fakultet, spremni da čujemo šta to od nas traži privredni sektor – kakve inženjere, kakvih vještina i kojeg nivoa znanja. Uradićemo sve da odgovorimo zahtjevima savremenog društva i doba, jer Elektrotehnički fakultet nije institucija koja se hrani starom slavom, nego ona koja je spremna da se mijenja i da se prilagođava novim zahtjevima“, poručio je Mujović.

Generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović, istakla je da je ta krovna poslodavačka organizacija uvidjela da projekat Job Fair može doprinijeti rješavanju problema prisutnog u društvu, a to je nezaposlenost mladih, naročito onih sa visokim stepenom obrazovanja.

„Svijet i vrijeme u kojem živimo, nameću potrebu brzog prilagođavanja, jer tehnološki procesi i ekonomski trendovi zahtjevaju stalno usavršavanje i to ne samo onih koji su već zaposleni, nego i onih koji tek izlaze iz sistema obrazovanja“, kazala je Radulović.

Ona smatra da je zapošljavanje mladih društveno-odgovoran proces, u kojem, kako je navela, poslodavci mogu dati veliki doprinos i imaju veliku ulogu.

„Međutim, to je i nasušna potreba našeg društva kako bismo spriječili negativan trend odlaska mladih iz naše zemlje, naročito visokoobrazovanih mladih, jer je ovo društvo uložilo puno u njih i ne sumnjamo da oni mogu svojim radom, znajem i vještinama, društvu vratiti mnogo“, rekla je Radulović.

Predsjednik EESTEC LC, Filip Marijanović, rekao je da su se, kada su u oktobru saznali da će organizvati sajam poslova, koji ima tradiciju dugu 22 godine, plašili da li će uspjeti odgovoriti tom velikom izazovu.

„Danas, kada organizujemo najveći projekat u ovom našem jednogodišnjem mandatu, sa ponosom mogu da kažem da smo i više nego dobro odgovorili na izazov. Za nešto više od šest mjeseci smo organizovali 3D radionicu, takmičenje u programiranju, video igricu Nauka za djecu, CV radionicu, danas Job Fair, promociju našeg fakulteta budućim kolegama. Rezultati su odlični“, istakao je Marijanović.

Predstavnik Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Krsto Radulović, kazao je da ta kompanija prvi put ima štand na Job Fair sajmu.

„Na ovom sajmu iz prve ruke možemo da kažemo studentima šta ih sjutra čeka na tržištu energetike i koji su najsavremeniji trendovi u oblasti energetike, elektronike i informacionih tehnologija. U pogledu praktičnog znanja, studenti mogu puno da čuju od nas“, naveo je Radulović.

U okviru sajma je potpisan Memorandum o saradnji sa Centrom za omladinsku edukaciju.

