Rogošić: U Podgorici 37 odsto manje turista nego 2019.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Glavnom gradu trenutno boravi 37 odsto manje turista u odnosu na isti period 2019. godine, saopštila je direktorica Turističke organizacije (TO) Podgorica, Irena Rogošić.

„Prošlog petka je to bilo 15 odsto. Ta brojka varira iz dan u dan, ali smo i dalje zadovoljni posjetom. U julu je ostvareno oko 36 hiljada noćenja, a samo u prvoj polovini avgusta oko 24 hiljade“, rekla je Rogošić agenciji Mediabiro.

Podgoricu trenutno posjećuju dominantno gosti iz regiona, odnosno iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova.

„Tu su i gosti iz Hrvatske i Rusije, Njemačke, Kine, Francuske, Italije, Poljske i Izraela. Dolaze gosti iz cijelog svijetam, a tu su, iako malobrojni, i gosti iz Argentine, Australije, Novog Zelanda, Čilea, Venecuele, Kolumbije i Senegala“, navela je Rogošić.

Ona je podsjetila da je Podgorica dominantno kongresna destinacija, da nema izraženu sezonalnost i da se gosti zadržavaju u prosjeku dva dana.

„Ulažemo velike napore da produžimo dane zadržavanja, kreiranjem novog sadržaja i promovisanjem aktivnog turizma kako posjetioci ne bi dolazili samo radi biznisa i posla“, saopštila je Rogošić.

Kada je riječ o naplati boravišne takse, ona je navela da je u prvih šest mjeseci ostvareno 37 odsto manje prihoda u odnosu na isti period 2019. godine.

Turisti koji posjete Podgoricu, najviše se interesuju za krstarenje Skadarskim jezerom i gradske ture.

„Mi im preporučujemo tri nove kulturno istorijske pješačke rute, a to su revolucionarne rute na koje smo ponosni. Jedna obuhvata Staru Varoš, zatm spomenička i muzejska ruta i treća ruta koja kreće ispod crkve Sverog Đorđa – Brdo Gorica i Trijebač“, objasnila je Rogošić.

Ona je dodala da se u nedjelju nastavlja manifestacija pod nazivom Ajmo na Moraču.

„Program je koncipiran tako da je odvojen dječiji od sadržaja za odrasle. Ne bi trebalo da bude velike gužve i sve epidemiološke mjere će biti ispoštovane. U nedjelju će nastupiti violonistkinja Verica Čujković i DJ, a biće organizovana i vožnja kajakom i spuštanje gumama niz Moraču”, rekla je Rogošić.

Ona je kazala da će u ponedjeljak mališani imati priliku da slikaju na dva velika platna, dok će u muzičkom dijelu programa nastupiti Komnen Vujović i hor Zvjezdice.

Manifestacija završava nastupom Andrijane Božović i uz izložbu radova sugrađana sa slikarske radionice organizvane druge večeri od otvaranja manifestacije, početkom avgusta.

