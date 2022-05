Različiti smjerovi indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak Dow Jones indeks pao, dok su S&P 500 i Nasdaq porasli, nakon vrlo nestabilnog trgovanja, jer se ulagači plaše da će zbog previsoke inflacije Fed agresivno povećati kamate.

Dow Jones je oslabio 0,26 odsto na 32.160 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,25 odsto na 4.001 bod, a Nasdaq indeks 0,98 odsto na 11.737 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada u prethodna tri dana, u utorak su S&P 500 i Nasdaq donekle porasli, zahvaljujući korekciji cijena dionica velikih tehnoloških kompanija, kao što je Apple.

Podršku tim dionicama pružio je pad prinosa na obveznice. Prinosi na desetogodišnje obveznice dostigli su ovih dana najviše nivoe u tri godine, jer se očekuje dalje povećanje kamata američke centralne banke, ali u utorak su skliznuli ispod tri odsto.

I dok je to pozitivno uticalo na dionice tehnoloških divova, cijene dionica banaka su pale.

Cijeli dan trgovalo se nestabilno, pa su se indeksi izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području.

Ulagači su nesigurni uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje će biti objavljeno u srijedu, a nadaju se znacima popuštanja inflatornih pritisaka.

Strahovanja da će Fed zbog inflacije, koja se kreće na najvišim razinama u 40 godina, morati povećati kamate agresivnije nego što se očekivalo glavni je razlog oštrog pada cijena dionica posljednjih sedmica. Međutim, tu su i drugi razlozi.

„Radi se o prodaji dionica zbog straha. Ne može to biti samo zbog odluke Feda da poveća kamate, jer smo to već i prije vidjeli. Ulagači su zabrinuti zbog mnogih stvari, od povećanja kamata i visoke inflacije, preko rata u Ukrajini, do poremećaja u nabavnim lancima i zatvaranja u Kini zbog koronavirusa”, kazao je je Jake Dollarhide, direktor u kompaniji Longbow Asset Management.

Fed je prošle sedmice povećao kamatne stope 0,5 procentnih bodova, nakon što ih je u martu povećao 0,25 procentnih bodova, a i na idućim sjednicama razmatraće se povećanje kamata od 0,5 procentnih bodova.

Stoga se ulagači plaše da će agresivno zaoštravanje monetarne politike usporiti ionako usporen rast najveće svjetske ekonomije.

Predsjednik SAD-a Joe Biden kazao je da razmatra ukidanje carina na kineske uvozne proizvode, koje je uveo njegov prethodnik Donald Trump, kako bi se smanjile cijene proizvoda.

I na evropskim su berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,37 odsto, na 7.243 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,15 odsto na 13.534 boda, a pariski CAC 0,51 odsto, na 6.116 bodova.

