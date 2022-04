Rast zaliha u SAD-u spustio cijene nafte prema 107 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 107 USD u mirnoj trgovini uoči uskršnjih praznika, jer je neočekivano snažan rast američkih zaliha potisnuo u drugi plan smanjeno snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 1,52 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 107,26 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,38 USD nižoj cijeni, od 102,87 USD, prenosi Hina.

“Tržište je bilo manje aktivno nego inače zbog produženog vikenda u Evropi, Americi i većem dijelu Azije, a manji broj aktivnih kupaca bio je jedan od faktora koji su spustili cijene”, rekao je Ricardo Evangelista iz ActivTradesa, istaknuvši u prvi plan rast zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Američke zalihe sirove nafte porasle su u prošloj sedmici za 9,4 miliona barela, pokazao je izvještaj vlade u Vašingtonu, znatno snažnije nego što se očekivalo.

Zalihe benzina pale su za 3,6 miliona barela, daleko više nego što se očekivalo, a smanjene su i zalihe derivata.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je u srijedu da bi sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu i zazor kupaca od ruskih pošiljki od maja mogli blokirati otprilike tri miliona barela ruske nafte dnevno.

Velike globalne trgovačke kuće planiraju u maju da ograniče kupovinu sirove nafte i goriva od ruskih naftnih kompanija pod kontrolom države, piše Reuters.

“Šanse da će Evropska unija (EU) uvesti embargo na rusku naftu možda su ravne nuli, ali niko to neće moći ni htjeti jasno reći”, rekla je Vandana Hari iz Vanda Insightsa

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u srijedu iznosila 106,07 USD, što znači da je bila 3,66 USD veća u odnosu na prethodni dan trgovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS