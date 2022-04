Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježio je na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Međunarodni monetarni fond (MMF) snizio procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,8 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je skoro jedan odsto na 783,77 poena, a MONEX blago na 9.991,1 bod.

Promet, realizovan kroz 15 transakcija, iznosio je 33,34 hiljade EUR i bio je 63,4 odsto veći nego prošle sedmice. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugoinspekta, koje su na kraju sedmice koštale 100 EUR.

MMF je u novim aprilskim prognozama snizio procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,8 odsto, dok je u oktobru prognozirao rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5,6 odsto.

Prema novom izvještaju MMF-a, u koji je agencija Mina-business imala uvid, crnogorski BDP bi naredne godine trebalo da ojača 4,2 odsto.

Na Montenegroberzi su ove sedmice najviše rasle dionice Elektroprivrede, skoro 12 odsto na 3,58 EUR.

Vlada je ove sedmice zadužila EPCG da nastavi postupak otuđenja sopstvenih akcija prodajom strateškom partneru, kao poznatom sticaocu, kako ne bi došlo do umanjenja kapitala i gubitka uloženih novčanih sredstava preduzeća.

Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da formira pregovarački tim koji će zastupati EPCG u postupku pronalaženja strateškog partnera sa jasno definisanim kriterijumima prilikom izbora

Rok za realizaciju obaveze je 30. jun.

Na berzi su ove sedmice dobitke zabilježile akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Plantaža, 4,6 odsto na 90 centi, odnosno 4,2 odsto na 12,5 centi. Gubitke su zabilježile dionice Hotelske grupe Budvanska rivijera i Sveti Stefan hotela, 4,4 odsto na 6,5 EUR, odnosno 2,9 odsto na 3,4 EUR.

Trgovano je i akcijama Crnogorskog Telekoma i Željezničke infrastrukture, koje su sedmicu završile na 1,13 EUR, odnosno 0,8 centi.

Sedmicu je obilježila i najava ministra finansija i socijalnog staranja, Milojka Spajića, da će majske penzije porasti deset odsto.

On je kazao da će majsko usklađivanje penzija zbog rasta bruto zarade, koje je prouzrokovano programom Evropa sad, podići penzije deset odsto.

Spajić je dodao da su 400 miliona EUR u trezoru i 70 miliona EUR u zlatu garancija da će sve povišice biti isplaćene i održive za ovu godinu.

Statističari su ove sedmice objavili podatak da je vrijednost minimalne potrošačke korpe za mart iznosila 715,5 EUR, što je 3,1 odsto više u odnosu na februar.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 323,2 EUR, što je 3,7 odsto više u odnosu na februar. Izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili su 392,3 EUR, što je 2,7 odsto više u odnosu na februar.

Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva.

