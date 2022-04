Raspisan konkurs za besplatne kućice za Podgorički proljećni pazar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica objavio je konkurs za besplatno korišćenje kućica za potrebe organizacije ovogodišnjeg Podgoričkog proljećnog pazara.

Glavni grad kroz taj konkurs, kao nastavak podrške preduzetništvu, daje besplatno na korišćenje 42 montažna objekta u periodu od 6. maja do 5. juna.

Iz PG Biroa je saopšteno da svi zainteresovani preduzetnici i preduzeća do 21. aprila mogu podnijeti prijavu na propisanom obrascu, sa neophodnom dokumentacijom i u zapečaćenoj koverti, koje dostavljaju na adresu Njegoševa ulica broj 20.

“Na ovaj način Glavni grad podržava djelatnosti koje podstiču ekonomski razvoj Podgorice, kojima se stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, ali i doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, te tradicije i kulturne posebnosti našeg grada”, navodi se u saopštenju.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 665 041 ili mejl [email protected]

