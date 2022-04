Putnici da ranije dođu do podgoričkog aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore apelovali su na putnike da sjutra ranije dođu do njihove zgrade zbog najave Triatlon kluba da će saobraćajnice ka Aerodromu Podgorica biti zatvorene.

“Na dionici Vranjina – Mojanovići saobraćaj će biti obustavljen od osam do devet sati i 30 minuta, a na dionici Mojanovići – kružni tok kod Vodovoda (raskrsnica sa ulicom Vojislavljevići) u periodu od sedam do 12 sati i 30 minuta”, navodi se u saopštenju.

Putnici će u tom intervalu moći da dođu do Aerodroma Podgorica glavnom saobraćajnicom prema Tuzima, a privremeno postavljena saobraćajna signalizacija upućivaće ih na put preko kompleksa Plantaža, koji vodi do Aerodroma Podgorica.

“Dragi putnici, molimo vas da zbog ovog razloga na vrijeme isplanirate dolazak do zgrade Aerodroma, kako ne bi propustili svoj let”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS