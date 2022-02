Pronevjera ne može uticati na stabilnost i održivost CKB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pronevjera, odnosno zloupotreba službenog položaja, koja je nedavno otkrivena u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB), ne može uticati na održivost i stabilnost banke, ocijenio je direktor Sektora za kontrolu banaka Centralne banke (CBCG), Dejan Vujačić.

“Ta pronevjera u najgorem slučaju ne može uticati na stabilnost banke, imajući u vidu da je preliminarna neto dobit koju je banka ostvarila na kraju prošle godine više nego dovoljna da kompenzuje ostvareni eventualni gubitak i na taj način čak ni profitabilnost u smislu ostvarivanja profitabilnog poslovanja neće biti ugrožena, pa ni kapital koji je na izuzetno visokom nivou”, kazao je Vujačić u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore.

Uprava CKB-a podnijela je krivičnu prijavu protiv dvoje zaposlenih koje sumnjiči da su prisvojili 14 miliona EUR sa računa oko 200 klijenata banke. Predmet povodom navoda o milionskoj pljački unutar banke formirao je zamjenik specijalnog državnog tužioca, Saša Čađenović, prenosi portal RTCG.

Vujačić pronevjeru u CKB-u vidi kao indikator da je postojao problem u uspostavljanju i funkcionisanju sistema internih kontrola. On je dodao da će banka i nadležne institucije istražiti šta se desilo, a da će CBCG utvrdi uzroke i potrebne korektivne mjere.

“Očekujemo da će se na sistemski način otkloniti svi uzroci koji bi mogli da rezultiraju u budućem periodu s obzirom da banka ima kapacite da podnese tako nešto”, kazao je Vujačić.

CBCG, prema njegovim riječima, preduzima neophodne radnje u cilju utvrđivanja propusta u funkcionisanju uspostavljenog sistema internih kontrola.

“To će rezultirati utvrđivanjem da li bi to bilo, da su u startu bili uspostavljeni ti kontrolni mehanizmi na način koji nije adekvatan, odnosno da procedure poslovanja nijesu bile postavljene na adekvatan način, da su omogućavale, odnosno mogle da preveniraju ovakve događaje ili se one nijesu poštovale. Nakon toga od banke će se očekivati da preduzme korektivne mjere koje će biti adekvatne u smislu da ih unaprijede da se ovakve stvari ne bi dešavale”, rekao je Vujčić.

On je naveo da CBCG očekuje izdvajanje odgovarajućeg nivoa rezervi za operativni rizik, odnosno potencijalni gubitak koji može da nastane, što je banka već uradila.

Vujačić tvrdi da je novac deponovan u crnogorskim bankama siguran.

“Bankarski sistem na kraju prošle godine karakteriše stabilnost, visoka kapitalizovanost, likvidnost i profitabilnost. Stabilan bankarski sistem je najbolji garant sigurnosti novca građana u bankama. U ovom trenutku nema nikakve bojazni što se tiče stabilnosti sistema, pa ni garantovanosti depozita građana”, kazao je Vujačić.

On je podsjetio da pored stabilnosti banaka, u konkretnom slučaju CKB, koja sama po sebi garantuje da navedena zloupotreba službenog položaja neće ni materijalno na značajan način uticati na njihovo poslovanje, postoji šema garantovanja depozita koja se ostvaruje posredstvom Fonda za zaštitu depozita.

