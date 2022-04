Profit od 10,4 miliona od KAP-a i Rudnika boksita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Firme biznismena Veselina Pejovića, Uniprom i Uniprom metali, koje gazduju Kombinatom aluminijuma i Rudnicima boksita, prošle godine su poslovale sa profitom od 10,4 miliona EUR.

Uniprom, koji gazduje KAP­-om je imao 8,46 miliona profita, a Uniprom metali, koji upravljaju Boksitima 1,93 miliona EUR, piše Dan.

KAP i Rudnici boksita su nekad bili državna preduzeća koja su nakon privatizacije otišla u stečaj.

Prema podacima dostavljenim Upravi prihoda i carina, 90 odsto poslovanja Uniproma čini KAP. Tu fabriku je Pejović ugasio 1. januara ove godine, jer nije mogao da plaća tri puta skuplju struju Elektroprivredi (EPCG).

Uniprom, koji je 2014. preuzeo upravljanje KAP-om, a čiju je imovinu kupio za manje od 26 miliona EUR, prošle godine je imao 110,5 miliona EUR prihoda, što je 42,5 miliona više u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi Uniproma su iznosili 97,5 miliona, što je skoro 31 milion više nego godinu ranije. U 2020. godini su poslovanje završili sa minusom od 2,7 miliona. Nakon plusa od 8,5 miliona u prošloj godini, na kraju 2021. imali su ukupan gubitak od 5,43 miliona. Godinu ranije je iznosio 13,9 miliona EUR.

Kada je u pitanju firma Uniprom metali, koja je 2015. godine kupila imovinu Rudnika boksita za 5,4 miliona, kod nje je došlo do pada prihoda i rashoda. Prihodi su iznosili 12,7 miliona, što je osam miliona manje nego u 2020. godini, dok su rashodi bili 11,86 miliona i pali su 6,4 miliona.

Dobit od 1,93 miliona je manja za oko 370 hiljada nego u 2020. godini. Na kraju prošle godine neraspoređena dobit je iznosila 6,2 miliona EUR.

U KAP­-u je stečaj otvoren jula 2013. godine, a zatvoren istog mjeseca prošle godine. Jedina promjena nakon zatvaranja stečaja je što su do tada radno angažovani radnici KAP­a u stečaju zasnovali radni odnos u firmi Alind čiji je vlasnik Nebojša Dožić. On je bio nekadašnji predstavnik Vlade u bordu direktora KAP­-a, a nakon stečaja je bio glavni za organizovanje proizvodnje u KAP­-u prvo u Montenegro bonusu, a kasnije i u Unipromu.

Na kraju prošle godine Uniprom je zapošljavao 132 radnika, a Uniprom metali 34.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS