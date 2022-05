Privremeno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vize za državljane Saudijske Arabije privremeno će biti ukinute od 1. juna, odlučila je Vlada na današnjoj sjednici.

Vlada je, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, donijela Odluku o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Saudijske Arabije.

Iz Vlade su kazali da je privremeno uspostavljanje vizne liberalizacije za državljane Saudijske Arabije, kao faktora koji bitno utiče na odluku turista prilikom odabira destinacije, predviđeno za period od 1. juna do 30. septembra ove godine.

„Prilikom donošenja Odluke, Vlada je imala u vidu činjenicu da postoji interesovanje za uspostavljanje avio saobraćaja na relaciji Rijad – Tivat, sa ukupno 53 rotacije u tom periodu“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da to može značajno doprinijeti jačanju saradnje dvije države i značajnom povećanju prihoda i nastavku oporavka turizma u post-COVID eri.

Vlada je usvojila informaciju o realizaciji posebnog programa ekonomskog državljanstva.

„Naglašavajući posvećenost poštovanju preporuka Evropske komisije o programu dodjele državljanstva putem ulaganja u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu, Vlada je donijela više zaključaka kojima će se obezbijediti dodatna provjera aplikanata i članova njihovih porodica da li se nalaze na listi sankcija ili su prepoznati kao subjekti čija sredstva dolaze iz nelegalnih izvora“, kaže se u saopšteju.

Navodi se da je Vlada zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da sačini informaciju koja će sadržati spisak imena osoba koje su primljene u crnogorsko državljanstvo po tom osnovu.

Iz Vlade su rekli da je MUP zadužen da, u duhu primjene međunarodnih restriktivnih mjera, pokrene postupak gubitka crnogorskog državljanstva po sili zakona, ukoliko se utvrdi da se osoba koja je primljeno u crnogorsko državljanstvo nalazi na listi lica kojima su uvedene međunarodne restriktivne mjere.

U diskusiji je naglašeno da se program završava 31. decembra ove godine.

Informacija, kako su dodali iz Vlade, sadrži statističke podatke razvrstane po državljanstvima o broju aplikanata, usvojenih i obustavljenih zahtjeva, kao i zahtjeva čija obrada je u proceduri.

„Prikazani su i podaci o dosadašnjim ekonomskim efektima realizacije tog programa“, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (EU), za ovu godinu.

„Glavni cilj utvrđen tom strategijom i akcionim planom je osiguravanje efikasne i djelotvorne zaštite finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u sklopu strateškog cilja definisana tri operativna cilja i predložene pojedinačne mjere i, u okviru njih, aktivnosti koje treba da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva.

